Leapmotor contra la España Vaciada: La marca china da una nueva vida a pueblos maños

Las marcas chinas están contribuyendo al crecimiento de la industria del automóvil en España. A la llegada de Chery a Barcelona, se une el aterrizaje de Leapmotor a un pueblo de Zaragoza. Ya tenemos incluso fecha para el comienzo de la producción de vehículos en la nueva planta del gigante asiático en nuestro país.

Se ubica específicamente en Figueruelas, un pueblo de 1.303 habitantes (según el censo de 2025) de la provincia de Zaragoza. Cuando en 1982 se inauguró allí una fábrica de General Motors, eran poco más de 700 personas. La vida de la zona se agitó y hasta 2011 la población casi se duplicó aunque para los trabajadores de la planta no hay necesidad de mudarse a Figueruelas, pueden vivir en Zaragoza, que queda a menos de media hora en coche.

Leapmotor B10 | Stellantis

Hito en la industria global

En 2017, la fábrica fue adquirida por PSA, que en 2021 se integra en Stellantis. La planta, donde ha existido una protagonismo de Opel, fue la primera del mundo en producir vehículos durante las 24 horas. Un hito que colocó a la diminuta Figueruelas en el mapa de la industria global. Ahora, suman un nuevo suceso histórico, el aterrizaje de los chinos.

Stellantis firmó asociaciones con la empresa de baterías CATL y con Leapmotor, que establecerán su campamento base en Europa en Figueruelas. En julio, se emprenderá la producción de las baterías, y ya en octubre Leapmotor ensamblará sus primeros coches en esta planta. Se empezará por un único modelo, el B10, un SUV mediano eléctrico o híbrido.

En 2027, la producción se extenderá al hatchback B05, y la fabricación de otros modelos en Figueruelas irá aumentando paulatinamente, introduciéndose el Leapmotor B03X o el A05. Estos no son los únicos planes que la marca china tiene en la provincia de Zaragoza, donde generará un importante impacto económico y de atracción de talento.

Leapmotor B05 | Leapmotor

Un nuevo impulso

A 28,5 kilómetros de Figueruelas se encuentra Mallén, muy cerca de la frontera con Navarra. Es uno de esos tantos pueblos que ha sufrido la despoblación. De sus más de 3.700 habitantes previos a la crisis de 2008, ha caído por debajo de los 3.000. No obstante, está a punto de recibir un nuevo impulso.

Leapmotor ha invertido más de 20 millones de euros para convertir en fábricas de baterías las antiguas plantas de los supermercados Dia en Mallén. En un principio, generará entre 70 y 100 empleos. Sin duda, con el aterrizaje en Figueruelas y Mallén, las empresas chinas revitalizarán toda la zona que va desde Zaragoza a la frontera con Navarra.