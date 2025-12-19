Los hombres más jóvenes y con más horas de conducción, los que circulan a más velocidad, según una investigación

La velocidad "inadecuada" y las salidas del carril son dos de las "principales" causas de accidentes de tráfico en curvas de carreteras interurbanas. Sólo en España, en 2023 se registraron 9.666 accidentes en curvas de estas características, de los cuales 6.115 ocurrieron en carreterasde dos carriles, uno para cada sentido de circulación.

De ahí que, en este tipo de trazados, sea "importante" contar con una señalización que ayude a los conductores a mantener una velocidad "adecuada" y que favorezca la permanencia en el carril, ha explicado la institución en un comunicado.

Mediante un simulador de conducción, los expertos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos analizaron la respuesta de 48 participantes al pasar por curvas con distintos radios y sentidos de giro, comparando el efecto de tres tipos de marcas, el damero, las barras periféricas rojas y las bandas transversales rojas.

El análisis confirmó que todas las marcas viales de calmado estudiadas ayudan a reducir la velocidad, especialmente en el tramo recto previo a la curva y en el inicio de esta. Entre ellas, el damero resultó la medida "más eficaz" en curvas cerradas, con velocidades recomendadas entre 40 y 50 kilómetros por hora, mientras que las bandas transversales rojas destacaron en curvas más amplias, con una velocidad de hasta 70 kilómetros por hora. Por su parte, las barras periféricas rojas resultaron las menos efectivas.

El estudio, desarrollado dentro del proyecto Simgeosev, también reveló que las marcas viales situadas en el tramo previo a la curva ayudaron a centrar el vehículo en el carril antes de iniciar el giro, especialmente las de tipo damero y las barras periféricas, "lo que refuerza su potencial como medida preventiva de bajo coste".

Influencia de la edad y el género

Los resultados también han puesto de manifiesto diferencias en función del perfil de los conductores y revela que los hombres, los más jóvenes y los que conducen más kilómetros al año tienden a circular a mayor velocidad.

En cuanto a la posición del vehículo dentro del carril, los resultados mostraron que la edad y el género influyeron en el control de la trayectoria. Los hombres y los conductores jóvenes presentaron mayor variabilidad en la posición del vehículo y una mayor tendencia a acercarse a los límites del carril. Por el contrario, los conductores de mayor edad tendieron a mantener trayectorias más centradas, aunque con menor estabilidad en el control.