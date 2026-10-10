Alemania quiere acelerar el desembarco del FSD de Tesla en Europa, pero con una condición

El Gobierno alemán se ha posicionado a favor de acelerar la aprobación en la Unión Europea del sistema de conducción supervisada de Tesla, aunque considera que todavía quedan por cerrar algunos flecos técnicos y, sobre todo, cuestiones relacionadas con la responsabilidad al volante.

El ministro federal de Transportes, Steffen Bilger, ha señalado que Alemania defenderá una "pronta aprobación" del sistema después de las conversaciones mantenidas con Tesla en septiembre. Según el Ejecutivo alemán, ambas partes alcanzaron un acuerdo sobre los aspectos que todavía estaban sobre la mesa.

Entre ellos figura incluso una cuestión especialmente sensible: la posibilidad de que el sistema pueda superar ligeramente el límite de velocidad, hasta un máximo del 10%, dentro de determinadas circunstancias.

Tesla Assisted Driving, un nombre más acorde con lo que hace

Otro de los puntos tratados entre Alemania y Tesla tiene que ver con la propia denominación del sistema. Para el Gobierno alemán, llamar al sistema 'Full Self-Driving Supervised' puede llevar a confusión, ya que no estamos ante un coche capaz de conducirse por sí solo sin intervención humana.

Tesla habría planteado cambiar el nombre a 'Tesla Assisted Driving', una denominación que encaja mejor con el funcionamiento que se pretende autorizar en Europa: un sistema que puede intervenir en tareas como acelerar, frenar o girar el volante, pero que mantiene al conductor como responsable y exige que permanezca atento en todo momento.

Esta distinción no es menor. La homologación europea del FSD se está convirtiendo en uno de los principales debates alrededor de la llegada de funciones de conducción asistida más avanzadas al mercado comunitario. Alemania defiende un enfoque "tecnológicamente neutro", pero sitúa la seguridad como condición para avanzar.

Un 10% por encima del límite de velocidad

Uno de los acuerdos alcanzados entre el Ministerio alemán y Tesla introduce además un elemento que puede generar debate. Berlín se muestra dispuesto a respaldar que el sistema pueda circular ligeramente por encima de la velocidad máxima permitida, con un margen de hasta el 10%.

La justificación del Ejecutivo alemán es que estos pequeños excesos podrían contribuir, en determinadas situaciones, a mantener una circulación más fluida y homogénea. Alemania pretende trasladar esta posición al proceso de homologación europeo, aunque será Bruselas y el conjunto de los Estados miembros quienes tengan que determinar finalmente bajo qué condiciones puede autorizarse el sistema.

El movimiento llega después de que ocho países europeos hayan aprobado ya el sistema, según ha señalado el Gobierno alemán. Ahora Berlín quiere que el proceso continúe para que las funciones de asistencia de Tesla puedan extenderse al conjunto de la UE.

En cualquier caso, el debate sobre el FSD europeo no gira únicamente alrededor de lo que el coche puede hacer. La gran pregunta es quién responde cuando el sistema toma una decisión al volante y hasta dónde puede delegar el conductor sin dejar de ser responsable.