Test a fondo Mini Cooper SE Paul Smith Edition: estilo británico como argumento

Hay coches que se compran por lo que ofrecen y otros que, además, se compran por lo que representan. El MINI Cooper pertenece desde hace décadas al segundo grupo, y esta edición limitada firmada por Paul Smith lleva esa condición un paso más allá.

No estamos ante un MINI Cooper eléctrico diferente. La razón de ser de esta edición está en otro sitio: en cómo determinados detalles de diseño consiguen elevar la imagen del coche y reforzar ese carácter sofisticado, desenfadado y muy british que MINI comparte con la firma de moda británica.

Mini Cooper Paul Smith Edition | Mini

Sigue siendo reconocible como MINI, pero incorpora ese concepto tan asociado a Paul Smith de hacer algo clásico introduciendo pequeños giros inesperados.

La versión Paul Smith Edition puede elegirse en tres colores: Midnight Black Metallic, ya presente en la gama MINI, y dos tonalidades creadas específicamente para esta edición: Statement Grey e Inspired White.

Mini Cooper Paul Smith Edition | Mini

Statement Grey recupera la inspiración del gris azulado de los primeros Mini Austin Seven, mientras que Inspired White reinterpreta el beige utilizado en el Mini clásico. Son colores que no buscan llamar la atención a primera vista, pero sí contribuyen a que el coche tenga una presencia diferente.

Y ahí aparece uno de los aciertos de esta edición: la sofisticación no está en añadir elementos llamativos, sino en cuidar cómo combinan los pequeños detalles.

Mini Cooper Paul Smith Edition | Mini

El Nottingham Green, creado especialmente como homenaje a Nottingham, ciudad natal de Paul Smith, aparece en los retrovisores, la parrilla y las cubiertas de los bujes. También puede utilizarse en el techo.

Es un verde que funciona especialmente bien sobre las tonalidades más claras y que aporta al conjunto ese punto de color que evita que el coche resulte demasiado serio.

Mini Cooper Paul Smith Edition | Mini

Rayas de Paul Smith, pero con discreción

La Signature Stripe, probablemente uno de los elementos más reconocibles del diseñador británico, aparece integrada en el techo.

No se trata de cubrir el coche con las famosas rayas multicolor de Paul Smith. Al contrario. La propuesta resulta bastante más contenida.

Mini Cooper Paul Smith Edition | Mini

Una de las posibilidades utiliza Nottingham Green en la parte trasera del techo, mientras que la alternativa combina diferentes grosores de rayas Jet Black, algunas mates y otras brillantes.

Es un buen ejemplo de lo que pretende esta colaboración: que el coche pueda reconocerse como una pieza especial sin convertirse en un escaparate de la marca de moda.

Mini Cooper Paul Smith Edition | Mini

Las llantas Night Spoke de 18 pulgadas, con acabado Dark Steel Flash, completan una imagen exterior en la que también encontramos los nuevos logotipos MINI en Black Blue y la firma de Paul Smith en la zona trasera.

Dentro, donde más se nota la colaboración

Si el exterior juega con la discreción, el habitáculo es donde Paul Smith tiene más margen para dejar su sello.

Mini Cooper Paul Smith Edition | Mini

El salpicadero y los paneles de las puertas utilizan superficies tejidas negras cuya textura está inspirada en los tejidos de rayas tono sobre tono de la firma británica.

Los asientos deportivos Nightshade Blue están tapizados en Vescin y cuentan con tejido de punto en las zonas de los hombros y reposacabezas.

Mini Cooper Paul Smith Edition | Mini

En el volante, las costuras de la banda textil incorporan los colores de la Signature Stripe. Es un elemento que el conductor tiene delante constantemente, pero que no resulta excesivo.

Y después están los pequeños guiños

Al abrir las puertas, el coche proyecta un “Hello” escrito a mano en el suelo y el umbral recibe la frase “Every day is a new beginning”. En la alfombrilla aparece incluso un pequeño conejo dibujado a mano por Paul Smith.

Mini Cooper Paul Smith Edition | Mini

El concepto se extiende a la pantalla circular central, uno de los elementos más característicos del actual MINI.

Cuando se selecciona el modo Personal, se pueden utilizar tres fondos específicos diseñados para esta edición.

Mini Cooper Paul Smith Edition | Mini

Es una solución coherente con la filosofía del coche: la tecnología no desaparece, pero se utiliza como otro espacio para personalizar el ambiente.

El nuevo MINI ya tiene una personalidad interior muy marcada y esta edición aprovecha esa arquitectura para introducir el universo visual de Paul Smith sin modificar la esencia del habitáculo.

Mini Cooper Paul Smith Edition | Mini

Al volante: sigue siendo un MINI Cooper

La edición Paul Smith no pretende cambiar el comportamiento del MINI Cooper eléctrico. Por tanto, detrás del volante seguimos encontrando un coche urbano de dimensiones contenidas, con una respuesta inmediata del motor eléctrico y un enfoque claramente orientado a facilitar la conducción cotidiana.

También conserva una de las características históricas del MINI: la sensación de estar conduciendo un coche más pequeño de lo que realmente es.

Mini Cooper Paul Smith Edition | Mini

La dirección y el tamaño compacto de la carrocería ayudan en maniobras urbanas y en calles estrechas, mientras que el bajo centro de gravedad propio de un eléctrico contribuye a mantener una respuesta estable cuando se aumenta el ritmo.

El carácter eléctrico encaja además bastante bien con el concepto de esta edición.

Mini Cooper Paul Smith Edition | Mini

La conducción urbana es silenciosa y sencilla, y el MINI Cooper eléctrico puede desenvolverse con soltura en ese escenario en el que las aceleraciones constantes y las frenadas regenerativas forman parte del día a día.

La carrocería de tres puertas mantiene además esa relación directa con el MINI clásico que esta colaboración pretende reivindicar.

Mini Cooper Paul Smith Edition | Mini

Es una combinación curiosa: tecnología eléctrica y diseño contemporáneo por un lado; referencias visuales al Mini original y detalles de un diseñador que lleva décadas jugando con la tradición británica por otro.

Una colaboración con historia

La relación comenzó en 1998, cuando el diseñador creó una edición limitada del Mini clásico. Un año después llegó una pieza todavía más singular: un Mini cubierto por 86 rayas en 26 colores para celebrar los 40 años del modelo.

Mini Cooper Paul Smith Edition | Mini

En 2021 llegó el MINI STRIP, un ejercicio conceptual basado en eliminar todo aquello que no fuera estrictamente necesario.

Y en 2022, el MINI Recharged by Paul Smith llevó la electrificación a un Mini clásico de la edición de 1998.

Mini Cooper Paul Smith Edition | Mini

La nueva Paul Smith Edition supone, por tanto, la evolución lógica de una colaboración que ha pasado de modificar un clásico a trabajar sobre la generación actual del MINI.

Valoración

Diseño exterior: 9/10

Interior y acabados: 9/10

Personalidad: 10/10

Confort: 8/10

Comportamiento urbano: 9/10

Exclusividad: 10/10

Relación entre diseño y producto: 9/10

Nota final: 9,1/10

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