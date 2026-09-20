El Mini 'moderno' cumple 25 años: un modelo que sigue ofreciendo muchas sensaciones y capaz de ser muchos coches en un espacio limitado

El primer Mini nació en 1956, hace ya 70 años. La British Motor Corporation creó un coche que cupiese en un cajón de 3x1 metros. Un pequeño utilitario de 850 centímetros cúbicos que se ganó el cariño de la gente durante más de 40 años, y se convirtió en el coche favorito de algunas “Celebrities”, como el actor Rowan Atkinson: “Mr. Bean” o los Beatles.

El primer Mini dejó de fabricarse en el año 2000. Pero su “segunda vida” empezó a gestarse después de que BMW adquiriese la marca en 1994. Antes de su imagen definitiva, pensaron y dieron muchas vueltas sobre cómo sería el diseño del esperado nuevo Mini. El primer aspecto que se consideró fue elegido entre 15 propuestas a tamaño real.

En 1997 se presentó al público el prototipo ACV30. Un coche con la misión de hacer ver la futura transformación que iba a llevarse a cabo en el Mini y que, además, rendía homenaje a las victorias de la marca en el Rally de Montecarlo los años 1964, 65 y 67.

Mini 1956 | Centímetros Cúbicos

Ese prototipo tenía cosas parecidas al modelo clásico, pero no se parecía mucho al coche que se iba a presentar el año 2000 en el Salón del Automóvil de París. El diseño seleccionado fue el de BMW Designworks, obra del diseñador hispano-estadounidense, Frank Stephenson. Así era el Mini del nuevo milenio…

Una apuesta que suponía un salto en diseño y en tamaño, pero que mantenía la esencia “retro” original. El coche crecía casi 60 centímetros, tenía más envergadura y faros más grandes, pero seguía dando sensación de coche “miniatura”, con guiños a su antecesor, como la parrilla ovalada o el techo flotante. Y en el interior, el velocímetro central, los interruptores tipo avión o el volante de tres radios.

¿Cómo recibirían los fans esos cambios? El Mini se había empezado a fabricar en la planta de BMW en Oxford, precisamente el lugar donde se había producido el Mini clásico. BMW conservó y modernizó la planta. En poco tiempo se tuvo que duplicar la producción de la fábrica.

Mini 2001 | Centímetros Cúbicos

Han pasado 25 años desde que la primera generación del nuevo Mini sorprendiese al mundo. En 2001, el Mini Cooper era el centro de todas las miradas, capaz de escapar de una invasión alienígena... Montaba un motor 1.6 de gasolina con 115 caballos. Era el comienzo de una nueva era: el icono estaba de vuelta.

Después de ser un éxito de ventas mundial, en 2006 llega la segunda generación, con una imagen continuista, pero nuevos motores de gasolina, esta vez del Grupo PSA, y una gama más amplia, con modelos como el Countryman. También el MINI Cooper S aumentó su potencia hasta los 175 caballos.

En 2013, la tercera generación supuso un salto importante, tecnológico y de tamaño. Por primera vez llegó el cinco puertas Y los motores de toda la gama pasan a ser turboalimentados. La versión John Cooper Works alcanzaba los 231 caballos.

Mini 2013 | Centímetros Cúbicos

También, en el año 2016, Mini daba a conocer el Vision Next 100, un prototipo que anticipaba como la marca imaginaba el automóvil del futuro.

Mini es una marca que siempre piensa en el futuro pero que no pierde de vista su tradición. Y una de sus señas de identidad, la deportividad, les ha llevado a explorar hasta el mundo de los Raids. En Centímetros Cúbicos tuvimos la ocasión de comprobarlo…

Con la cuarta generación en 2024, Mini entra de lleno en la era digital y eléctrica, con modelos como los Cooper, Countryman y el recién llegado Aceman. También se mantienen fieles al gusto por el diseño, con su colaboración con el diseñador Paul Smith.

Y mantienen la alternativa tradicional de sus modelos con motores turbo de gasolina.

Con la entrada en el mundo digital la tecnología también entra al interior del Mini y llegan modernidades como la cámara delantera, que permite grabar durante la conducción y registrar situaciones de peligro.

Mini Cooper Paul Smith Edition | Mini

O interpretaciones modernas como su característico reloj redondo, convertido en pantalla Oled con asistente personal inteligente.

Porque el mundo del automóvil está viviendo una nueva revolución y, como en otras épocas de cambios, el Mini muestra su capacidad de “aclimatación”. El futuro es incierto y Mini siempre vuelve.

En internet ya hay apuestas sobre cómo será el próximo modelo, quizá uno más urbano como el “concept” Rocketman; a saber… Lo que es seguro es que será como todos los “Mini”: un pequeño gran coche con sensaciones… “Go Kart”.