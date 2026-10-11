El Fiat Grande Panda suma un motor de gasolina de 100 CV y completa su gama multienergía

Fiat amplía la oferta del Grande Panda con la incorporación de un nuevo motor de gasolina turbo de 100 CV. Con esta mecánica, el modelo del segmento B pasa a ofrecer una de las gamas más variadas de su categoría en cuanto a sistemas de propulsión, con alternativas de gasolina, híbrida ligera y eléctrica. La gama parte de los 14.950 euros.

El nuevo propulsor de gasolina se sitúa como la opción de acceso a la gama y busca ofrecer una fórmula sencilla para quienes todavía no dan el salto a la electrificación. Por encima se encuentra el Grande Panda Hybrid, con un sistema de 48 voltios que desarrolla 110 CV y está asociado a un cambio automático de doble embrague eDCT.

Este sistema híbrido permite realizar determinadas maniobras y desplazamientos a baja velocidad utilizando únicamente el motor eléctrico. La batería se recarga durante la marcha, por lo que no necesita conectarse a la red eléctrica, una característica especialmente pensada para reducir consumo y emisiones en recorridos urbanos.

La tercera alternativa es el Grande Panda eléctrico, equipado con una batería de 44 kWh y un motor de 113 CV. Su autonomía alcanza los 320 kilómetros en ciclo combinado WLTP. Entre sus elementos más particulares figura el cable de carga retráctil integrado en el propio vehículo, una solución que pretende facilitar las operaciones de recarga en el día a día.

Con estas tres opciones, Fiat mantiene una estrategia en la que el cliente puede escoger la tecnología en función de su uso y de sus posibilidades de acceso a la electrificación. Los precios anunciados son de 14.950 euros para la versión de gasolina, 17.250 euros para el híbrido ligero y 21.235 euros para el eléctrico.

3,99 metros y un interior pensado para aprovechar el espacio

Más allá de las mecánicas, el Grande Panda apuesta por aprovechar al máximo sus 3,99 metros de longitud. El diseño de líneas rectas, una de las señas de identidad del modelo, permite ganar espacio en el habitáculo y contribuye a que cinco ocupantes puedan viajar en el interior.

El maletero ofrece hasta 412 litros de capacidad, mientras que el habitáculo incorpora diferentes soluciones de almacenamiento. En total, el salpicadero dispone de 13 litros destinados a guardar objetos, incluyendo un compartimento de tres litros inspirado en el denominado 'bolsillo' que ya utilizaba el Panda original de los años 80.

El salpicadero también recupera una referencia histórica de Fiat. Su diseño ovalado toma como inspiración la pista de pruebas situada en la planta de Lingotto, en Turín, uno de los lugares más reconocibles de la historia de la marca.

A ello se suman materiales reciclados en determinadas zonas del habitáculo, entre ellos tejidos fabricados a partir de hilos reciclados. Una combinación entre aprovechamiento del espacio y soluciones prácticas que acompaña a la apuesta del Grande Panda por mantener un planteamiento urbano sin renunciar a distintas opciones de propulsión.