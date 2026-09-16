Nissan ha encontrado la forma más sencilla de tener un eléctrico barato: coger el Renault Twingo y convertirlo en el nuevo Pixo

Desarrollar desde cero un coche eléctrico pequeño, venderlo barato y ganar dinero con él no es precisamente sencillo. Nissan ha encontrado una solución mucho más fácil: aprovechar un coche que Renault ya tiene completamente desarrollado. El próximo Nissan Pixo será, en esencia, el hermano japonés del Renault Twingo E-Tech eléctrico y se convertirá en el eléctrico más pequeño y asequible de Nissan en Europa.

La marca ya ha confirmado incluso su nombre y la fecha en la que conoceremos todos sus detalles. El nuevo Nissan Pixo será presentado el próximo 23 de septiembre y supondrá además el regreso de Nissan al segmento A europeo después de muchos años de ausencia.

Nissan Pixo | Nissan

Nissan no necesita desarrollar otro coche eléctrico desde cero

La operación tiene mucho más sentido de lo que podría parecer. Renault y Nissan ya hicieron exactamente lo mismo un escalón por encima. El actual Nissan Micra eléctrico comparte prácticamente toda su base técnica con el Renault 5 E-Tech, aunque Nissan ha cambiado suficientemente su carrocería y su diseño para darle una personalidad propia.

Ahora van a repetir la jugada con un coche todavía más pequeño. Renault Group confirmó ya en 2025 que sería precisamente Renault quien desarrollaría y produciría para Nissan un derivado del Twingo, aunque su diseño sería responsabilidad de la marca japonesa. La fabricación también correrá a cargo de Renault.

No estamos, por tanto, ante una simple coincidencia técnica. Es una estrategia deliberada para reducir enormemente los costes y los tiempos necesarios para lanzar nuevos eléctricos.

El propio Twingo demuestra por qué. Renault consiguió desarrollar su nueva generación eléctrica en menos de dos años y colocarla alrededor de la barrera de los 20.000 euros. En España, el Renault Twingo eléctrico se ha convertido precisamente en una de las alternativas más baratas del mercado.

Renault Twingo | EP

El Pixo podría heredar los 82 CV y 263 km del Twingo

Nissan todavía no ha confirmado las características técnicas definitivas del Pixo. Habrá que esperar hasta el 23 de septiembre. Pero conocer el coche del que parte permite anticipar bastante bien qué podemos encontrarnos.

El Renault Twingo utiliza una batería LFP de 27,5 kWh, un motor eléctrico delantero de 60 kW, equivalentes a 82 CV, y homologa hasta 263 kilómetros de autonomía WLTP. Autocar apunta precisamente a unas especificaciones prácticamente idénticas para el Nissan.

Su precio también debería moverse en la zona del Twingo. En Reino Unido se habla de unas 17.000 libras como posible precio de partida, aunque Nissan todavía no ha comunicado cuánto costará en España. Lo lógico, por su posicionamiento por debajo del Micra, es que se convierta en el eléctrico de acceso de la marca.

Dacia Spring | Dacia

Renault está convirtiendo un solo coche en tres eléctricos baratos

Lo realmente interesante es que Nissan no será el único beneficiado por esta estrategia. La misma familia técnica del Twingo ya sirve también para construir el nuevo Dacia Spring europeo.

En otras palabras, Renault Twingo, Dacia Spring y Nissan Pixo compartirán buena parte de su ADN, pero estarán dirigidos a compradores diferentes y tendrán diseños distintos. Los tres podrán aprovechar una misma plataforma, componentes comunes y una misma infraestructura industrial.

Es probablemente una de las claves para que vuelvan a existir eléctricos europeos realmente baratos. Un coche de 18.000 o 20.000 euros deja mucho menos margen que un SUV de 40.000 euros, así que amortizar una plataforma distinta para cada modelo resulta mucho más complicado.

Nissan, sencillamente, ha decidido no reinventar la rueda. El Twingo ya existe, ya funciona y ya ha demostrado que un eléctrico pequeño puede venderse por menos de 20.000 euros. Ahora solo necesita vestirlo de Nissan, ponerle el nombre Pixo y llevarlo a sus concesionarios.