No necesitas un Ebro si quieres un SUV de buen tamaño que sea barato: este coreano es más potente, tiene más maletero, y cuesta solo 19.000 €

Probablemente haya escuchado leído la palabra Tívoli en distintos contextos. Es un parque de atracciones en Copenhague, hay hoteles, teatros, y ahora también coches. La marca surcoreana KGM –antes Ssangyong–comercializa el SUV pequeño KGM Tívoli y su hermano mayor, un SUV mediano, el KGM Tívoli Grand, uno de los coches de su segmento más asequibles en todo el mercado.

Se vende desde 19.000 euros en distintas versiones de acabado. La más básica es la Urban Plus y le siguen Urban Plus Auto, Limited y Limited Auto. Todas comparten un motor de gasolina de 1.5 litros y cuatro cilindros en línea. Con este propulsor, la Dirección General de Tráfico le concede la Etiqueta C.

Distintas versiones

KGM Tivoli Grand | KGM

Esta motorización suma 163 CV de potencia. Mientras las versiones Urban Plus y Limited alcanzan una velocidad máxima de 181 km/h y tienen un consumo de 7'2 litros cada 100 kilómetros, las Urban Plus Auto y Limited Auto registran una velocidad máxima de 175 km/h y un consumo de 7'8 litros.

La diferencia de prestaciones reside en que todas las versiones tienen tracción delantera con sistema de control de descenso, sin embargo, las que lucen el sufijo Auto son de transmisión automática con paso a manual de seis marchas. Las Urban Plus y Limited se quedan solo con la transmisión manual de seis marchas.

Espacio de carga

El KGM Tívoli Grand no tiene el espacio de carga más amplio en el segmento SUV mediano. Sin embargo, sus 574 litros de maletero son bastante decentes. En el interior del vehículo, en el centro del salpicadero, también destaca una pantalla táctil de 8 pulgadas que se conecta de forma inalámbrica a los dispositivos móviles, y en la que se puede visualizar las imágenes de la cámara del sistema de distancia de aparcamiento trasero.

Este SUV coreano se corona con una variedad de sistemas avanzados de asistencia a la conducción como sistema de alarma de colisión, alerta de cambio de carril, reconocimiento de señales de tráfico, control de crucero, control electrónico de tracción, control de arranque en pendiente o protección antirrobo. Este coche surcoreano tendrá mucha competencia, pero a un precio tan bajo va a ser complicado encontrar un modelo tan completo.