Nadie habla del pequeño SUV coreano que no es de Hyundai ni de Kia, pero es una de las compras más inteligentes calidad/precio

SsangYong ahora se llama KGM, pero en el fondo, es la misma marca y ofrece las mismas ventajas, y los mismos inconvenientes, que antes. Esto es, coches sencillos y funcionales, con una calidad media muy correcta y un equipamiento completo, a cambio de una cantidad de dinero asumible por una gran cantidad de usuarios. Un dato importante, porque los coches son, cada día que pasa, más caros. Pero son más caros no por gusto, es muchos casos es por obligación, por tener que incorporar sistemas y soluciones obligatorias para cumplir con la homologación y poder comercializarse.

El KGM Tivoli es el modelo más asequible actualmente, pero no por ello es el peor, ni mucho menos. El KGM Tivoli es el más asequible porque es el más pequeño de su catálogo, con una longitud total de 4,23 metros, o bien, de 4,48 metros en el caso del Tivoli Grand. Es, básicamente, un rival de modelos como el Nissan Juke o el Renault Captur –en su versión corta–, mientras que el más largo ya estaría en el segmento de los SUV compactos, junto a modelos como el Nissan Qashqai o el nuevo Jaecoo 7.

Se trata de un coche con un precio muy interesante, pues el más barato cuesta menos de 18.000 euros en el caso del KGM Tivoli, y menos de 23.000 euros en el caso del KGM Tivoli Grand. No hay nada, en ninguno de los dos segmentos donde está presente, que sea igual de barato que el KGM Tivoli, ni siquiera los nuevos Omoda 5, que tanto éxito tienen en España.

Mismo motor, dos niveles de potencia

KGM Tivoli Grand | KGM

La gama del KGM Tivoli, tanto en una versión como en otra, dispone de un motor que se ofrece con dos niveles de potencia diferentes. Se trata de un propulsor gasolina turbo de 1,5 litros, que puede rendir 135 CV o, en su variante más potente, 163 CV. No hay ningún tipo de electrificación, así que ambos lucen etiqueta C y, quizá, sea su mayor escollo, aunque si echamos un ojo a las ventas de otros modelos rivales, como el mencionado Omoda 5, veremos que no debería existir ningún impedimento para su aceptación en el mercado.

Hay una opción que puede lucir la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico. Por 1.250 euros, se puede solicitar una transformación para poder usar GLP. Pero se hace en el concesionario, es un extra que no viene de fábrica, sino que se instala antes de entregar el coche al cliente y tiene garantía oficial de la marca. Es una opción muy interesante, pues no depende de baterías ni motores eléctricos, solo se debe tener cerca una estación de servicio con GLP, que para colmo, es más barato que la gasolina y contamina menos.

Ambos motores, sea o no con opción GLP, se pueden combinar con una caja de cambios automática, mientras que de serie es manual de seis relaciones. No hay opción de tracción total.

Tres niveles de equipamiento

El KGM Tivoli tiene tres opciones de equipamiento: Line, Urban Plus y Limite, mientras que el KGM Tivoli Grand solo tiene dos: Urban Plus y Limited. La lista de equipamiento es bastante completa para el precio que tienen ambos modelos: sensor de luces y lluvia, control de descenso, detector de fatiga del conductor y por supuesto, los sistemas ADAS imprescindibles y, por cierto, obligatorios por normativa en Europa. El equipamiento aumenta según el acabado escogido y entre otras cosas, puede llegar a montar airbag de rodilla, llave inteligente o tapicería de mixta cuero-tela.