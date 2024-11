Lo necesitamos en España porque es una bestia que llega del circuito a las calles con el sello Hyundai N

Hyundai ha decidido sacudir el mercado de los sedanes deportivos con el lanzamiento del Elantra N TCR Edition, un vehículo que promete trasladar la emoción de las carreras TCR (Touring Car Racing) directamente a las calles. Este modelo especial, que debutará en Corea del Sur en diciembre de 2024 bajo el nombre de Avante N TCR Edition y un acabado algo distinto al que tendrá en el resto del mundo gracias a una decoración similar a la del modelo de competición, representa la culminación de años de experiencia de Hyundai en competiciones de turismos.

Si eres de los que piensa que el mundo de los coches se ha volcado demasiado en los SUV y los compactos, y que los sedán son en realidad el coche ideal, entonces este Hyundai Elantra N TCR Edition te encantará. Es una mejora sobre el anterior Hyundai Elantra N, lanzado en el 2022, con motivo del papel de la marca en la competición con este modelo, que ha cosechado el título del Mundial TCR 2024.

El corazón de esta bestia es un motor turboalimentado de 2.0 litros que genera 280 caballos y un par motor de 392 Nm, el mismo que ya hemos visto en el Hyundai Veloster N y el Hyundai i30 N. Estas cifras, impresionantes por sí solas, se complementan con un modo de sobrealimentación temporal que puede elevar la potencia hasta los 290 caballos durante breves períodos. Los conductores podrán elegir entre una transmisión manual de 6 velocidades o una automática de doble embrague de 8 velocidades, ofreciendo opciones tanto para los puristas como para aquellos que buscan la máxima eficiencia.

Hyundai Elantra N TCR Edition | Hyundai

Pero lo que realmente distingue al Elantra N TCR Edition es su aerodinámica mejorada. El elemento más llamativo es sin duda el alerón trasero de cuello de cisne, una característica directamente inspirada en los coches de competición. Este alerón no solo añade un toque visual agresivo, sino que también proporciona un downforce significativo, mejorando la estabilidad a altas velocidades.

Las mejoras no se limitan al exterior. El interior del vehículo ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia de conducción inmersiva. El volante forrado en Alcantara con una marca azul en la posición de las 12 en punto, los cinturones de seguridad en azul Performance y los badges exclusivos TCR Edition crean un ambiente que recuerda constantemente al conductor el ADN de competición de este vehículo.

En cuanto al chasis, Hyundai no ha escatimado en mejoras. Las llantas forjadas de 19 pulgadas no solo reducen el peso no suspendido, sino que también mejoran la respuesta en curvas. Los frenos de alto rendimiento con pinzas de 4 pistones, tomados directamente del catálogo de Hyundai N Performance, aseguran una potencia de frenado a la altura de las prestaciones del vehículo.

Hyundai Elantra N TCR Edition | Hyundai

El Elantra N TCR Edition es bonito, y puede ser considerado un coche de coleccionista. Pero además de eso, representa la filosofía de Hyundai de ofrecer una versión de calle con orientación deportiva y de competición de aquellos coches que vemos por la calle en el día a día. Con un peso en vacío de 1.400 kg, este sedán promete una relación peso-potencia que se traduce en una conducción ágil y emocionante.

El Elantra N TCR Edition se posiciona como la opción tope de gama en la línea Elantra, ofreciendo una alternativa N ideal para aquellos que buscan un sedán deportivo con credenciales de competición y que no quieren optar por ninguno de los compactos i30 o i20 y tampoco por ninguno de los SUV.

Eso sí, su llegada a Europa parece compleja. Y es que el propio Elantra no está disponible en nuestro país. Lo poco que hemos visto de este coche ha sido sobre la pista por parte de Teo Martín Motorsport al participar en el TCR. En diciembre se lanzará en Corea del Sur, mercado natal de Hyundai, con la decoración que utiliza en competición. Y en el 2025 llegará a Estados Unidos con un precio todavía por confirmar. Pero si tomamos como referencia el del Elantra N estándar de unos 34.000 dólares, podemos esperar algo muy similar, siendo una alternativa al Golf GTI.