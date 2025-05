El peligro de no pasar la ITV no es solo a la hora de circular, también con el coche aparcado en la calle

Sabemos de sobra que todos los vehículos están obligados a pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) cuando toca según el tipo y la antigüedad. Sin embargo, no solo es necesario si circulas con él, pues tampoco está permitido dejar tu coche aparcado en la calle sin la ITV en vigor, aunque no lo utilices y lleves semanas sin moverlo. Es una obligación que no todos los conductores conocen, pero lógicamente la sanción es la misma que si te pillaran circulando.

Y no pienses que es difícil que la Policía o la Guardia Civil se dé cuenta. Es suficiente con que algún vecino se queje de que el coche lleva días aparcado en el mismo sitio para que un agente compruebe la matrícula y vea que no tiene la ITV en vigor. Y la multa que te puede caer es de 200 euros.

Si el vehículo entorpece la circulación o tiene signos de estar abandonado, la grúa se lo puede llevar sin previo aviso. No tener la ITV en vigor es una infracción administrativa y no un simple despiste.

Todas estas situaciones te pueden salir caras

Además de las situaciones anteriores, hay otras que perfectamente pueden ocurrir si aparcas tu coche en la calle. Por ejemplo, que otro vehículo te dé un golpe al aparcar y llame a la Policía para dejar constancia y posteriormente dar parte al seguro. Identificarán tu vehículo y podrán comprobar fácilmente que no tienes la ITV.

Y esto te va a provocar otro problema. Si no tienes la inspección en vigor, lo más probable es que tu seguro no cubra los daños, porque un perito puede considerar que el vehículo no estaba en condiciones legales. Aunque estés aparcado y no hayas tenido culpa del incidente, tendrás que asumir tú la reparación y encima pagar la multa.

Algo parecido te puede ocurrir si el vehículo sufre cualquier acto vandálico en la calle. En estos casos, es muy habitual que cualquier agente intervenga, compruebe la situación del coche y vea que no tienes la ITV al día. Igual que en el supuesto anterior, tendrás que enfrentarte a la multa y a que el seguro se niegue a cubrir los daños.

Qué hacer si no vas a usar el coche durante bastante tiempo

Imagina que te vas un tiempo a vivir a otro país y dejas tu coche en España. O que te han retirado el carnet de conducir de manera temporal, incluso que la retirada es permanente y tienes previsto regalárselo a algún familiar que esté a punto de sacarse el carnet. En estos casos, la mejor opción es darlo de baja temporal en la Dirección General de Tráfico (DGT), pues suspende la obligación de tener la ITV al día. Permite también prescindir del seguro y te ahorrarás el impuesto de circulación durante ese tiempo.

Otra alternativa es guardarlo en un garaje privado o espacio cerrado, sin estar expuesto a la vía pública. Eso sí, aunque no lo muevas, no puedes dejarlo en la calle, porque si ocupa espacio en la vía pública siguen vigentes todas las obligaciones legales anteriores.

Un coche dado de baja no puede circular ni estar estacionado en la vía pública bajo ninguna circunstancia. Si lo necesitas de nuevo, solo tendrás que reactivarlo en Tráfico, pasar la ITV si ha caducado y asegurar otra vez el vehículo.