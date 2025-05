Mucho más capaz de lo que parece y con etiqueta ECO, este SUV japonés llega hasta donde pocos puedes

El Suzuki Vitara lleva en la carretera desde 1988, y aunque ha dejado atrás su pasado de todoterreno puro para convertirse en un SUV compacto más moderno, sigue teniendo ese puntito salvaje que lo hace especial. Este japonés de 4,3 metros es mucho más que un coche para hacer recados porque puede meterse por caminos que otros ni sueñan y tiene un carácter tan divertido que cada curva es una excusa para pasarlo en grande.

Mientras muchos SUV híbridos se conforman con lucir un diseño resultón y un interior pijo, el Vitara va más allá. Este pequeño Samurai, disponible con tracción AllGrip y opciones de motorización híbrida, combina lo mejor de dos mundos: es eficiente para el día a día y no se achanta cuando el asfalto se acaba. Si buscas un SUV que no solo sirva para posturear, sino que también te saque de un apuro en un camino embarrado, este Suzuki tiene mucho que decir.

Un todoterreno disfrazado de SUV

El Vitara no es el típico SUV urbano que tiembla al ver un charco. Gracias al sistema AllGrip Select, disponible en ciertas versiones, ofrece cuatro modos de conducción (Auto, Sport, Snow y Lock) que te permiten adaptarte a casi cualquier terreno. En modo Snow, por ejemplo, la tracción a las cuatro ruedas se vuelve permanente, ideal para carreteras nevadas o embarradas, según pruebas de Parkers. Y con sus 210 mm de altura libre al suelo, puede sortear obstáculos que harían pasarlas canutas a un Renault Captur o un Ford Puma.

No solo se trata de números: el Vitara tiene un pedigree off-road que se remonta a décadas atrás. En un test de largo plazo de Parkers, un conductor rural lo puso a prueba en terrenos complicados y llegó a sortear a otros coches atascados en la nieve, lo que prueba que este Suzuki es más capaz de lo que su aspecto urbanita sugiere. Es un coche que no teme ensuciarse las ruedas, algo que pocos SUV híbridos se atreven a hacer sin perder la compostura o directamente llamar a la grúa.

Diversión al volante sin complicaciones

Suzuki Vitara | Suzuki

Conducir el Vitara es mucho más entretenido que llevar el típico SUV sin carácter. Su construcción ligera (pesa solo 1.275 kg en su versión AllGrip, según datos oficiales de Suzuki) hace que se perciba ágil tanto en ciudad como en carreteras reviradas. La dirección es precisa y el chasis está bien afinado, y ofrece un equilibrio que ya quisieran muchos. El coche se vuelve aún más vivo en modo Sport y es perfecto para esas carreteras de montaña que piden un poco de nervio.

Además, el motor 1.4 Boosterjet mild-hybrid de 129 CV tiene pegada suficiente para que no te aburras. No es un cohete, pero su entrega de potencia es flexible y el sonido del motor, heredado del Swift Sport, tiene un toque juguetón que anima a darle caña. Comparado con los típicos SUV híbridos, que suelen ser más sosos que un puré sin sal, el Vitara te recuerda que conducir puede ser divertido sin necesidad de ir a 200 por hora.

Eficiencia con etiqueta ECO

El Vitara no solo es un aventurero con carácter, también es un SUV que cuida el bolsillo y el medioambiente. Todas las versiones vienen con un toque híbrido, ya sea el mild-hybrid con el 1.4 Boosterjet o el full-hybrid con el 1.5 de 115 CV, y las dos llevan la pegatina ECO de la DGT, así que puedes meterte en ciudad sin miedo a multas y te ahorras algo de pasta en tasas. El mild-hybrid se queda en 5,3 l/100 km (WLTP), y el full-hybrid lo mejora con 5,0 l/100 km, según datos de Suzuki.

No será el más ahorrador del mercado porque un Toyota Yaris Cross le gana con 4,7 l/100 km, pero el Vitara lo compensa con su rollo versátil. La tecnología híbrida no solo ayuda a gastar menos, sino que también mantiene las emisiones a raya (121 g/km de CO2 en el full-hybrid) para colarse en la categoría ECO con todo su morro. Todo ello sin perder esa chispa que lo hace único, algo que muchos SUV híbridos no pueden presumir.

Un japonés con carácter propio

El Suzuki Vitara es un soplo de aire fresco entre tanto SUV híbrido clónico: tiene alma aventurera, es divertido de conducir y lleva la etiqueta ECO para que no te preocupes por las zonas de bajas emisiones. Si buscas un coche que te lleve más allá del asfalto sin perder el rollo práctico, este japonés es una opción que no defrauda. ¿Preparado para salirte del camino trillado?