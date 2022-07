El motivo por el que los catalizadores se han convertido en el objetivo de los ladrones de coches

Más información La gasolina sintética ya tiene precio y será más barata que la 95 actual

Nadie está libre de que en algún momento nos roben piezas del coche o se lleven el vehículo entero en sí. De hecho, aunque ya era una práctica habitual, en los últimos tiempos se ha incrementado el robo de una pieza concreta que tenemos en nuestros vehículos. Hablamos del catalizador. Pero... ¿Por qué es tan importante esta pieza para los ladrones?

Como seguro sabrás, el catalizador es una pieza que forma parte del sistema de escape de un coche, cuya función es la de reducir y controlar la emisión de gases gracias a una reacción química que se genera debido a la elevada temperatura que alcanza. Pero lo que igual desconocías es que en el interior de estos componentes podemos encontrar sustancias activas como platino, rodio y paladio. Estas sustancias son consideradas metales preciosos, por lo tanto son muy caros y se suelen usar en joyería.

Si te roban el catalizador no podrás circular debido a que no estaríamos cumpliendo la ley de emisión de gases. Además, los ladrones suelen tirarlos para robarlos, por lo que lo más seguro es que no sea la única pieza dañada del vehículo. Lo primero que debes hacer es interponer una denuncia en la comisaría y dar parte a tu seguro.

También te puede interesar: Catalizador ¿qué es y cómo puedo detectar una posible avería?