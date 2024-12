El mito de la gasolina premium: solo es necesaria para este tipo de coches

La gasolina premium es más cara que la gasolina regular. Cuenta con un octanaje de 98, mientras que la regular es de 95. Muchas veces habrás oído que es necesario para cuidar el motor repostar de vez en cuando con gasolina premium, ya puede limpiar los inyectores y mejorar el rendimiento del motor, pero ¿es realmente necesario?

Esto otorga una mayor resistencia a la detonación, y son muy útiles para motores que tengan un rendimiento más alto, para evitar que se queme el motor. Es por ello por lo que esta gasolina premium es necesaria para superdeportivos o coches que cuenten con una potencia bastante elevada.

No hay ninguna comprobación científica que respalde la teoría de que usar gasolina premium sea beneficiosa para un motor convencional. En estos motores no se necesita usar tasas de compresión tan altas, ya que están diseñados para circular con revoluciones menores. Por lo tanto, no necesitan esas propiedades que te aporta la gasolina premium. Para un coche con motor convencional, repostar con Gasolina 95 es suficiente, ya que la gasolina 98 no tiene los suficientes aditivos para limpiar los depósitos que se acumulen en el vehículo.

Usar gasolina 98 tampoco produce ningún daño al vehículo. Simplemente, actúa igual que la gasolina convencional, ya que tampoco ofrecerá mayor potencia al vehículo, ni consumirá menos.

Nunca se puede hacer al revés. Es decir, puede haber vehículos que especifiquen que necesitan gasolina 98. En esos casos, nunca es buena idea repostar con gasolina 95, dado que puede provocar detonaciones y dañar a largo plazo el motor. Si se ha acabado usando este combustible, se recomienda no revolucionar mucho el motor ni exigirle demasiado, para que no se produzcan esas detonaciones.

El diésel no funciona igual

El caso del diésel es distinto. Se recomienda usar diésel premium cada tres depósitos, ya que puede limpiar el motor y cuidarlo. También consigue una mayor eficiencia y mayor consumo en el diésel.

Igualmente, se puede hacer mucho kilometraje en un vehículo diésel sin necesidad de usar marcas premium. Pero los expertos recomiendan usarlo de vez en cuando para alargar la vida útil del motor.