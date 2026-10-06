Mide más que un Range Rover y tiene más de 1.000 CV, pero gira en casi el mismo espacio que un coche pequeño: así es el nuevo SUV de AVATR

Los coches chinos ya no necesitan limitarse a competir por precio. Algunos fabricantes están empezando a atacar directamente a los grandes SUV premium europeos con coches enormes, potentes y cargados de tecnología. Y el nuevo AVATR Serie 9 probablemente sea uno de los ejemplos más extremos que hemos visto hasta ahora.

Porque estamos hablando de un SUV que alcanza los 5.285 milímetros de longitud. Para ponerlo en contexto, es incluso ligeramente más largo que un Range Rover de batalla larga, que alcanza los 5.252 milímetros. También mide 2.025 mm de ancho, 1.810 mm de alto y tiene una enorme batalla de 3.150 mm.

Pero lo realmente curioso no es que AVATR haya construido otro SUV gigantesco. Lo sorprendente es que haya conseguido que un coche de estas dimensiones pueda moverse en espacios propios de coches mucho más pequeños.

AVATR Serie 9 | AVATR

Un SUV de 5,28 metros con un radio de giro de unos 4 metros

AVATR asegura que el Serie 9 puede conseguir un radio mínimo de giro del entorno de los 4 metros. Una cifra especialmente llamativa en un vehículo de más de 5,2 metros de longitud y más de dos metros de anchura.

El secreto está principalmente en su dirección en las ruedas traseras. A baja velocidad, las ruedas posteriores pueden girar en sentido contrario a las delanteras para reducir considerablemente el espacio necesario para maniobrar. También dispone de un modo de desplazamiento tipo "cangrejo", una solución que comienza a extenderse entre algunos de los coches eléctricos y electrificados más sofisticados.

La tecnología se integra dentro del nuevo sistema de control de chasis de AVATR y de la plataforma digital Huawei Qiankun XMC. El modelo también podrá equipar suspensión neumática de doble cámara.

Es precisamente Huawei una de las claves para entender AVATR. La marca mantiene una estrecha colaboración tecnológica con el gigante chino, mientras que CATL también participa en el apartado energético. Una combinación especialmente interesante ahora que los coches desarrollados alrededor de la tecnología de Huawei están ganando cada vez más protagonismo.

AVATR Serie 9 | AVATR

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Más de 1.000 CV y tres motores eléctricos

Y si las dimensiones o su capacidad para maniobrar parecen exageradas, la mecánica no se queda atrás. La versión más potente utilizará un motor de gasolina 2.0 turbo combinado con tres motores eléctricos.

AVATR habla de una potencia conjunta que supera los 1.000 CV. El fabricante denomina a esta configuración un sistema de cuatro motores o "cuatro fuentes de potencia", contando el propulsor de combustión y las tres máquinas eléctricas.

Además, el sistema está diseñado para poder funcionar de diferentes maneras dependiendo de las circunstancias, combinando características propias de un híbrido enchufable, un eléctrico y un vehículo de autonomía extendida.

La batería tampoco es precisamente pequeña. AVATR utilizará un acumulador CATL de 71,24 kWh, una capacidad que hace no demasiados años habría sido propia de un coche completamente eléctrico. La marca anuncia una autonomía eléctrica superior a los 400 kilómetros según el ciclo CLTC chino.

CATL se ha convertido además en uno de los grandes protagonistas de esta nueva generación de coches chinos, con tecnologías de carga cada vez más rápidas. De hecho, recientemente conocíamos la nueva generación de baterías Shenxing de CATL, capaces de llevar todavía más lejos la velocidad de recarga.

AVATR quiere jugar directamente en la liga premium

El Serie 9 también estrenará Huawei Qiankun ADS 5, con una nueva arquitectura de sensores que incluye varios LiDAR, y será uno de los escaparates tecnológicos más importantes de AVATR.

Y este modelo es especialmente interesante para Europa porque AVATR está preparando precisamente su expansión internacional. Hasta ahora nombres como BYD, MG, Omoda, Jaecoo o Changan han sido mucho más conocidos entre los conductores europeos, pero AVATR quiere ocupar una posición diferente, claramente enfocada hacia el segmento premium.

De hecho, el Serie 9 parece una perfecta declaración de intenciones: es más largo que un Range Rover de batalla larga, supera los 1.000 CV y promete más de 400 kilómetros sin utilizar gasolina. Pero quizá su cifra más impresionante siga siendo la más sencilla de todas: conseguir que semejante mastodonte pueda girar prácticamente como un coche pequeño.