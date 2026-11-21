Los coches eléctricos están muy bien para reducir las emisiones contaminantes del transporte, pero hay otro factor (que no es el tubo de escape) que también contamina: el desgaste de los neumáticos.

Cada vez que un coche circula, los neumáticos, al estar en contacto con el asfalto, liberan pequeñas partículas. Estos fragmentos son residuos que contienen componentes químicos como el caucho y polímeros (entre otros).

Los coches eléctricos no se salvan

Los tubos de escape no tienen nada que ver con este tipo de contaminación. Paradójicamente, a pesar de que los coches eléctricos son considerados los mejores para el medioambiente, en la cuestión de los neumáticos algunos son peores que modelos de combustión debido a que sus baterías son más pesadas. El peso tiene una relación directa con el desgaste de los neumáticos.

Un estudio publicado en julio de 2026 (revista científica "Environmental Research") comparó las partículas generadas por versiones eléctricas y de combustión de un mismo modelo de automóvil. Los resultados registraron una emisión media de 7,6 miligramos por kilómetro en la versión eléctrica, frente a los 5,8 miligramos de la variante de combustión.

Europa está atenta

La Agencia Europea de Medio Ambiente considera que estas partículas son una fuente importante de microplásticos y contaminantes que pueden afectar negativamente al medioambiente y a la propia calidad del aire. En torno al 5% de las partículas procedentes del desgaste de los neumáticos se queda suspendido en el aire.

Ante este panorama, la normativa Euro 7 incorpora límites al desgaste de los neumáticos, con el objetivo de reducir las partículas que liberan durante su utilización. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) también ha avanzado en la creación de métodos de medición y límites de abrasión para los neumáticos nuevos.

Los coches eléctricos implican una mejora medioambiental en lo que a las emisiones del tubo de escape se refiere, pero no todo termina ahí. Conviene prestar atención a otros elementos, quizá menos visibles, pero ciertamente perjudiciales para el medioambiente.