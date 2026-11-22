El Denza Z9 GT es un shooting brake de más de cinco metros que pone de manifiesto lo que es capaz de hacer la marca de lujo de BYD para posicionarse en el mercado y pelear por hacerse un hueco entre el resto de modelos premium.

Su diseño está inspirado en la fluidez de la seda: con líneas suaves pero musculosas a la vez. Su frontal, afilado e imponente cuenta con unas tomas de aire activas que mejoran la aerodinámica. De lateral, destaca una estética limpia, con la línea de cintura marcada, en la que llaman la atención unas llantas de hasta 21".

En su parte trasera, de formas musculosas, destacan unos pilotos alargados, con una firma lumínica en forma de reloj de arena, un prominente alerón superior, sobre la luna, y otro retráctil en la parte inferior del portón. Este último da acceso a un maletero de entre 478 y 495 litros, según la versión.

En el caso del eléctrico, se amplía hasta los 1.680 litros y cuenta con un maletero delantero de 53 litros.

En el interior, su habitabilidad es uno de los puntos fuertes. Los asientos delanteros ofrecen ajuste eléctrico en ocho posiciones, masaje, ventilación y calefacción, con refuerzos laterales activos en el del conductor.

La calidad percibida es alta, empleando materiales como cuero o madera, combinados con una alta digitalización.

La pantalla central flotante es de 17,3”, mientras que la del copiloto tiene 13,2”. Desde ambas se maneja el sistema multimedia DiLink, que integra servicios de Google y conectividad inteligente. Además de un Head-Up Display de realidad aumentada que alcanza las 50”, proyectando en el parabrisas la información más relevante para el conductor.

Interior del Denza Z9 GT | Centímetros Cúbicos

Su mayor secreto no se ve, porque está bajo la carrocería: la plataforma e3. En la que gracias a la arquitectura Cell to Body, la batería está integrada en la estructura del coche. Ofreciendo ventajas como un gran espacio interior, un 32% de aumento en la rigidez torsional y mayor seguridad en caso de impacto.

El cerebro tecnológico de esta plataforma es el Vehicle Motion Control, en el que destacan las siguientes funciones: un giro 360º, en el que el coche pivota sobre el eje delantero, gracias a dos motores eléctricos independientes en cada rueda trasera.

Característica del Denza Z9 GT | Centímetros Cúbicos

También está el denominado "modo cangrejo", que permite avanzar en diagonal para aparcar en sitios más complicados o incluso reaccionar ante un pinchazo hasta los 180 km/h, detectando el incidente y ajustando la distribución de potencia a las ruedas no afectadas, mientras los asistentes reducen el desvío de la trayectoria.

La versión eléctrica del Denza Z9 GT cuenta con tres motores, uno en el eje delantero y dos en el trasero, que desarrollan 1.156 CV y una autonomía de más de 600 km.

Interior del Denza Z9 GT | Centímetros Cúbicos

Este dato viene de la Blade Battery de segunda generación, que cuenta con 122,49 kWh. Más adelante llegará una versión de propulsión trasera, con la misma batería, que llegará hasta los 800 km de autonomía.

Si hay algo que cambia las reglas del juego, es la tecnología Flash Charging, que admite hasta 1.500 kW de potencia de carga. Esto significa que podemos pasar del 10% al 70% de carga en solo 5 minutos y del 10% al 97% en 9 minutos. Unos tiempos que ya son parecidos a repostar un coche de combustión, e incluso con temperaturas bajas.

Si no quieres depender de enchufes, hay una versión híbrida enchufable, que cuenta con tres motores eléctricos y una mecánica gasolina turboalimentada de 2 litros y cuatro cilindros. En total, ofrece una potencia combinada de 776 caballos y 805 kilómetros de autonomía.

Resulta sorprendente a sensación de agilidad, teniendo en cuenta su tamaño y su peso. Algo en lo que también ayuda el eje trasero direccional, que permite redondear con mayor facilidad las curvas y los giros más cerrados.

La puesta a punto del conjunto, con la plataforma e-cube como protagonista y todos los elementos que la integran, está muy lograda, destacando esa mayor rigidez o el bajo centro de gravedad.

Para poner la guinda al pastel, se suma una suspensión neumática. Esto es fundamental en un coche de estas características, ya que permite escoger diferentes niveles de dureza o confort según las circunstancias de la carretera y el tipo de conducción.