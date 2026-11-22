El Panda es un coche que no ha dejado de fabricarse. Desde 1980 son cuatro generaciones ya de un modelo con diseños atrevidos. Ahora, a esta versión Grande Panda llega con una mecánica clásico: el motor turbo de gasolina.

En el salpicadero hay 13 litros de capacidad para guardar objetos personales y, dentro de ese espacio, destaca un compartimento de 3 litros inspirado, también, en el concepto de bolsillo del Panda original.

Interior del Fiat Grande Panda Turbo 100 | Centímetros Cúbicos

Un interior resultón, con pantalla de 10 pulgadas para la instrumentación y otra de 10,25 pulgadas para el sistema multimedia. En lo que a la sostenibilidad se refiere, los asientos están tejidos con hilos reciclados y dan cobijo a cinco personas. Un frasco de fragancias pequeño, pero con un maletero de 412 litros.

Fiat Grande Panda Turbo 100 | Centímetros Cúbicos

El Grande Panda tiene la esencia del modelo original con 3,99 metros de largo. Las líneas rectas reinterpretan aquel diseño para que el interior gane espacio. También las luces tienen guiños retro, con la parrilla texturizada que une los faros cuadrados y, dependiendo de la versión, con luces pixel LED inspiradas en las ventanas de la fábrica de Lingotto. En las puertas destacan las letras de "Panda" en relieve.

Este Fiat Grande Panda Turbo 100, es una incorporación que amplía las posibilidades de elección a una gama que ya tiene versiones híbridas y eléctricas, ¿cuál es la mejor? Depende del estilo de vida de cada persona.

Si buscas conducción cero emisiones, está la versión 100% eléctrica, con una batería de 44 kilovatios hora, 113 CV y una autonomía de 320 kilómetros en ciclo combinado.

La versión híbrida ligera tiene 110 CV y cambio automático de doble embrague, permite circular en determinadas situaciones en modo eléctrico y puede reducir el consumo y las emisiones en recorridos urbanos.

Volviendo a este Grande Panda Turbo 100, se mueve con un motor 1.2 turbo de tres cilindros, de 100 CV, asociado a un cambio manual de seis velocidades. Una propuesta sin electrificación con un consumo combinado de algo más de 5 litros a los 100 km.

Interior del Fiat Grande Panda Turbo 100 | Centímetros Cúbicos

Esta motorización destaca por su agilidad, su respuesta inmediata y su eficiencia. Una alternativa práctica para quienes buscan un coche versátil para el día a día.

Finalmente, en la seguridad, el Grande Panda está equipado con un conjunto de sistemas avanzados de asistencia a la conducción, como el control de crucero, la frenada activa de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril y la asistencia de aparcamiento.

Con el Turbo 100, el FIAT Grande Panda completa una gama pensada para diferentes conductores. Un compacto moderno que ofrece diseño, espacio y tecnología, reivindicando el valor de los coches prácticos.