Qué nos dicen esos relieves en forma de triángulo que podemos ver muchos neumáticos

Muchas veces no prestamos suficiente atención a los neumáticos de nuestro coche, aunque son uno de los elementos más importantes para la seguridad. Ignorar su estado puede tener consecuencias graves, desde pérdida de adherencia en carretera hasta sanciones económicas por circular con neumáticos desgastados.

¿Alguna vez te has preguntado qué son esas pequeñas muescas triangulares que encuentras en el lateral de muchos neumáticos? No son un diseño estético ni un detalle sin importancia. Se trata de indicadores funcionales conocidos como testigos de desgaste, cuyo propósito es ayudarte a conocer la profundidad del dibujo de la banda de rodadura y, por ende, el estado de desgaste del neumático.

Estos triángulos están alineados con pequeñas protuberancias dentro de las ranuras del dibujo. Cuando el desgaste llega al nivel de estos testigos, significa que el neumático ha alcanzado su límite de uso recomendado. La profundidad mínima legal es de 1,6 mm, aunque los fabricantes aconsejan reemplazar los neumáticos a partir de 3 mm para mantener un rendimiento óptimo.

Circular con neumáticos desgastados puede acarrear multas de hasta 200 euros por rueda y compromete la seguridad, aumentando la distancia de frenado y reduciendo la adherencia, especialmente en lluvia.

Así que, antes de ponerte al volante, es recomendable que eches un vistazo a este pequeño triángulo. Una acción preventiva tanto para tu integridad física como financiera. ¡Agacharse no cuesta nada!