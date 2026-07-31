¿Se puede adelantar a un coche de tráfico de la Guardia Civil?

A todos nos ha ocurrido alguna vez: vas conduciendo por una autovía y en el carril de al lado circula un coche patrulla, lo que te hace dudar entre adelantarlo o reducir la velocidad… Sin embargo, es más sencillo de lo que parece. Esta situación suele generar dudas y tensiones innecesarias, pero el verdadero error es frenar por miedo al ver a la Guardia Civil, ya que no hay ninguna norma que prohíba adelantar a un coche patrulla o a vehículos oficiales.

En otras palabras, es totalmente legal adelantarlo siempre y cuando se respete el límite de velocidad de la vía; de hecho, las multas por exceso de velocidad parten desde los 100 euros… Además, los vehículos prioritarios tienen permitido superar los límites solo en servicios de urgencia usando las luces y sirenas, aunque en retenciones a veces aceleran sin ellas para dar fluidez.

No obstante, no es lo mismo adelantar a la Guardia Civil que saltarse uno de sus controles. Esta práctica constituye un delito de desobediencia penal con hasta un año de prisión o multas de 6 a 18 meses, sumado a sanciones administrativas desde 100 euros. De esta forma, conocer la normativa permite llevar a cabo una conducción tranquila y segura.