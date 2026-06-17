Por menos de 19.000 euros y con un sistema PHEV que reafirma la tendencia: el BYD Dolphin G DM-i ya está disponible

Con argumentos, el flamante BYD Dolphin G DM-i se atribuye algo pocas veces visto en el mercado: ser el "único modelo en su categoría", según palabras oficiales. Es decir, ser un urbano de segmento B con arquitectura híbrida enchufable, pues el ID.Polo hará lo suyo intentando revolucionar el mercado con su arquitectura 100 % eléctrica, pero esto es otra cosa, es un coche con motor de gasolina resignificado y mucho más barato.

Días atrás lo presentamos y ahora es, precisamente, la novedad de su valor y su lanzamiento a las calles la actualización del parte. El fabricante chino había prometido un rendimiento de más de 1.000 km y finalmente cumplirá. Al menos, por lo que el coche homologa: una autonomía total de 1.040 km, combinando su cuatro cilindros 1.5 de 95 CV con la batería de 18,3 kWh. Esto me da pie para despejar todo tipo de dudas que pudieran surgir respecto de su fórmula mecánica.

BYD Dolphin G DMi | BYD

En primer lugar, lo dicho: no este un PHEV convencional, sino uno que reafirma una tendencia en constante crecimiento en el mercado europeo, que consiste en la función del motor térmico como generador de energía y no como propulsión, a excepción de cuando el Dolphin G requiere que su intervención en momentos de alta aceleración. En otro orden, de la de 18,3 kWh se obtiene la máxima autonomía posible, pero no es la única capacidad disponible.

Versiones, precios y un maletero a temer por sus rivales

La alternativa es una batería más básica, que alimenta con su capacidad de 7,43 kWh al motor eléctrico de 210 Nm de par y 163 CV de potencia. Con esta opción, el nuevo urbano puede con conducir trayectos de 40 km en modo todo eléctrico con una única carga, mientras sumado el rendimiento del motor de gasolina la autonomía combinada máxima desciende hasta 1.020 km.

BYD Dolphin G DMi | BYD

Esta batería de acceso le corresponde al acabado Active y es esta versión la que hace del BYD Dolphin G DM-i un híbrido enchufable de 18.700 euros, incluyendo descuentos por financianción y Plan Auto+. Los niveles Boost, Comfort y Sport, este último el tope de gama, adoptan la batería superior y, bajo la misma condición de pago, anuncian valores de entre 17.276 y 19.300 euros.

El Dolphin G ya está disponible en España, con todo su simpatía estética, con su capa de pintura Orange Sunset que dialoga con criterio junto a los contrastes negros, con su techo panorámico, su carga rápida de 25 minutos para pasar del 15 al 80 % de la capacidad total y su maletero competitivo de 425 litros que, por si acaso, se ayuda los con 45 litros extra del compartimento diseñado bajo suelo... Ventajas que da la arquitectura Blade Battery de la marca líder en ventas de unidades PHEV.