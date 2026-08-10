Un motorista atropella a un guardia civil al intentar escapar de un control en Málaga

Agentes del Grupo de Investigación y Análisis (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga han detenido y puesto a disposición judicial de un conductor por la comisión de un supuesto delito de atentado contra los agentes de la autoridad con resultado de lesiones y de conducción manifiestamente temeraria.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de julio cuando una patrulla del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga observó una motocicleta cuyo conductor circulaba cometiendo infracciones graves relacionadas con la seguridad vial por la carretera A-7053, entre Alhaurín el Grande y Fuengirola, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras ello, los agentes procedieron a darle el alto, haciendo el conductor caso omiso a las señales de los agentes y, atropellando a un Guardia Civil que intentaba su parada, provocándole lesiones.

El conductor de la motocicleta ha sido investigado por un supuesto delito de atentado a agente de la autoridad, y contra la seguridad vial por conducción temeraria enfrentándose a penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses, y con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años, respectivamente.