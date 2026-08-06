Hacienda empieza a pagar las ayudas al transporte por el alza de los costes energéticos

La Agencia Tributaria ha comenzado a ingresar las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado el pasado mes de marzo para aliviar el impacto de los costes energéticos en el transporte por carretera, según ha informado la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER).

Los primeros pagos corresponden a la bonificación de 20 céntimos por litro acumulada entre marzo y junio y se destinan exclusivamente a los vehículos acogidos al sistema de gasóleo profesional, entre ellos camiones diésel de más de 7,5 toneladas, autobuses y taxis.

Por su parte, las ayudas directas a tanto alzado para camiones de menos de 7,5 toneladas, furgonetas, VTC, ambulancias, taxis y camiones de cualquier tonelaje propulsados por gas comenzarán a abonarse a partir del mes de agosto.

Además, la Agencia Tributaria ha habilitado en su página web un apartado de consulta en el que los transportistas pueden comprobar el detalle de las matrículas, los consumos mensuales registrados y los importes de las ayudas concedidas entre marzo y junio.