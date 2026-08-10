Prohibido fumar y vapear al volante: la nueva norma que afecta a miles de conductores profesionales

¿Sueles fumar o vapear mientras trabajas en tu vehículo? Presta mucha atención porque esta costumbre tiene los días contados. El Gobierno ha avanzado en la nueva Ley Antitabaco de 2026 con restricciones equiparables a las aplicadas hace 16 años en bares y restaurantes.

Esta normativa busca aumentar los espacios libres de humo, limitar el consumo a menores y restringir más la publicidad. Dentro de estas medidas, afectará directamente al sector del automóvil.

Una vez publicada la ley, quedará totalmente prohibido fumar y vapear dentro de los vehículos destinados a un entorno profesional. La medida alcanzará a taxis, coches con licencia VTC, transporte de mercancías y vehículos compartidos de empresa.

Además, la ley equipara por completo los cigarrillos electrónicos al tabaco tradicional, lleven o no nicotina. En caso de incumplir la prohibición en un coche compartido de empresa, la multa para el conductor será de 200 euros.

Eso sí, se confirma que esta infracción no conllevará la pérdida de puntos del carnet de conducir, a diferencia de lo que ocurre al arrojar colillas por la ventanilla. Una regulación decisiva que cambiará las costumbres laborales en nuestro país.

Habrá que estar muy atentos al momento de su publicación oficial.