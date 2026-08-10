¿Es mejor circular con las ventanillas bajadas o con el aire acondicionado?

Es la pregunta que más nos hacemos en verano, junto a si está permitido conducir con chanclas o si la Guardia Civil nos puede multar por ello. Y si aún no tienes clara la respuesta, te diremos que depende de las circunstancias.

¿Eres de los conductores que baja las ventanillas cuando circula a 120 km/h en autovía para que entre fresquito y no tener que encender el aire acondicionado? ¿O lo enciendes desde que sales del garaje para estar fresquito?

Encender el aire acondicionado influye en el consumo, pero lo que no todo el mundo sabe es que circular con las ventanillas bajadas a cierta velocidad consume incluso más.

Difusor del aire acondicionado | Centímetros Cúbicos

Ni el aire acondicionado ni las ventanillas bajadas son 'gratis': así afectan al consumo

Cuando enciendes el aire acondicionado de tu coche, el compresor del sistema de climatización empieza a funcionar. Este mecanismo obtiene la energía del motor, por lo que se produce un pequeño aumento en el consumo de combustible (normalmente, más bajo de lo que imaginas).

Algunos estudios apuntan a que ese incremento en el consumo en carretera ronda los 0,3 litros cada 100 kilómetros, aunque varía según el modelo de coche, la temperatura exterior o la intensidad a la que tenga que trabajar el sistema. En ciudad, el motor cambia constantemente de régimen, así que el climatizador tiene que trabajar el doble para mantener la temperatura y el impacto en el consumo sube ligeramente.

¿Y bajar las ventanillas? Aunque no necesitan esa energía para funcionar, a diferencia del aire acondicionado, sí que modifican el comportamiento del coche frente al aire. En ciudad apenas se nota, pero a alta velocidad el flujo de aire rodea la carrocería de manera diferente a como debería y se producen turbulencias dentro del habitáculo. Y esa resistencia al aire obliga al motor a trabajar más, así que bajar las ventanillas tampoco sale "gratis".

Este es el motivo por el que no debes llevar nunca las ventanillas del coche bajadas a la mitad | Centímetros Cúbicos

¿Aire acondicionado o ventanillas? Depende de la velocidad

La respuesta depende de la velocidad. Si circulas en ciudad —normalmente, por debajo de 50 o 60 km/h—, puedes bajar las ventanillas porque el efecto aerodinámico es mínimo. Además, si fuera hace una temperatura soportable, los expertos lo recomiendan frente al aire acondicionado.

En cambio, en carretera, autovía o autopista es justo al revés. A partir de los 80 o 90 km/h, cambia la resistencia del aire y cualquier mínima modificación en la aerodinámica del vehículo pasa factura. Así que el coste de bajar las ventanillas en el consumo es mayor incluso que el del climatizador.

Aire acondicionado | CC

Circular con las ventanillas bajadas en autovía a 120 km/h consume alrededor de medio litro por cada 100 kilómetros, con respecto a hacerlo con el coche completamente cerrado y con el aire apagado. Recordamos que el consumo con el climatizador rondaba los 0,3 litros/100 kilómetros.

También tenemos que tener en cuenta el confort. Cuando bajas las ventanillas a cierta velocidad, aumenta el ruido del viento, hay corrientes de aire dentro del habitáculo y es complicado incluso mantener una conversación. No es lo más cómodo en un viaje largo.

Así que la respuesta es que depende de las circunstancias y, sobre todo, de la velocidad: