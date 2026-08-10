Esta aplicación detecta los accidentes y activa el rescate sin que el conductor tenga que pedir ayuda

Grupo DriveSmart presenta SOS Conductor, un servicio de asistencia en carretera con detección automática de accidentes que activa el protocolo de rescate sin intervención del conductor. El lanzamiento se produce en el marco de la Operación Verano 2026, con más de 104 millones de desplazamientos previstos en carretera (máximo histórico) y tras el cierre de junio con 142 fallecidos, la cifra más alta para ese mes desde 2010.

SOS Conductor representa un nuevo concepto de asistencia en carretera: una capa digital que transforma la manera en que los conductores piden ayuda, pasando de la llamada telefónica a la app. Mediante los sensores del smartphone, el servicio detecta impactos severos y envía automáticamente la ubicación del vehículo a una central de asistencia. Un operador contacta con el conductor en menos de 60 segundos y, si no obtiene respuesta, coordina los servicios de emergencia sin esperar a que nadie llame.

El servicio cubre al conductor y a todos los ocupantes desde el kilómetro 0, incluye asistencia en averías en cualquier momento del día y se contrata íntegramente online en menos de cinco minutos.

El 43% de los accidentes mortales del verano de 2025 se produjeron por salidas de vía en carreteras convencionales, el tipo de siniestro donde el conductor tiene más probabilidades de quedar sin posibilidad de pedir ayuda. La DGT advierte que los minutos hasta la llegada de los servicios de socorro son determinantes para la supervivencia.