Así se prepara el transporte en España para el eclipse del 12 de agosto

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado un dispositivo especial de movilidad para gestionar los desplazamientos extraordinarios motivados por el eclipse total de Sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto y que cruzará la Península de oeste a este al atardecer, entre A Coruña y Palma de Mallorca, sobre las 20:30 horas.

Para garantizar una circulación segura, la Dirección General de Carreteras, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), encenderá de forma preventiva las luminarias de la Red de Carreteras del Estado durante el momento de máximo oscurecimiento y reducirá al mínimo las afectaciones al tráfico por obras con el fin de prevenir retenciones.

Por su parte, Renfe reforzará los servicios de Media Distancia y Cercanías en las zonas de mayor afluencia de observadores, con especial atención a los corredores de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y el norte de Castilla y León, además de incrementar en 1.400 plazas la oferta del Eje Atlántico con trenes en doble composición.

La oferta comercial en el sector ferroviario también incluirá el refuerzo en doble composición de las líneas de Levante y Cataluña (Alcázar de San Juan-Albacete-Valencia, Barcelona-Valencia, Valencia-Alicante-Murcia-Cartagena y Valencia-Xàtiva-Alcoi), mientras que la oferta global de AVE y Larga Distancia superará el millón de plazas entre el 7 y el 16 de agosto.

En el ámbito urbano, Cercanías sumará refuerzos de personal operativo, atención al cliente y seguridad en estaciones estratégicas de Galicia, Cantabria, Asturias, Castilla y León y Rodalies de Catalunya, e incorporará un tren de reserva estratégica en la estación madrileña de Chamartín para atender la demanda hacia la sierra en la línea C8b.

En el transporte marítimo, la Dirección General de la Marina Mercante ha publicado recomendaciones de seguridad para las embarcaciones de recreo que naveguen por la costa cantábrica, mediterránea y balear, recordando la obligación de mantener escucha constante en el canal 16 de VHF y respetar el aforo máximo permitido.

Paralelamente, Salvamento Marítimo desplegará dos remolcadores en Palma y A Coruña, 14 unidades Salvamar, 10 lanchas de rescate y helicópteros en guardia localizada en sus bases para atender cualquier eventualidad en el mar durante las horas previas y posteriores al fenómeno astronómico.

En el sector aéreo, Aena desplegará un dispositivo en terminales y accesos a los aeropuertos para ofrecer información práctica e iluminará las pistas de aproximación durante el eclipse, si bien no se ha programado un incremento de capacidad aérea al mantenerse niveles de tráfico similares a los de 2025.

Aun así, Aena ha preparado un dispositivo especial en las terminales y los accesos terrestres a los aeropuertos de interés general en España que gestiona. Así pues, distribuirá información práctica a los viajeros y viajeras que lleguen a aeropuertos próximos a la franja de totalidad o dentro de la misma, y procederá a la activación de la iluminación de aproximación a los aeropuertos durante la duración del eclipse.

Por último, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha recordado la prohibición expresa de volar drones sobre aglomeraciones de personas y ha instado a los usuarios a cumplir estrictamente la normativa vigente de uso del espacio aéreo en las proximidades de los puntos de observación del eclipse.

Asimismo, ha recordado que la normativa prohíbe expresamente las operaciones con drones sobre aglomeraciones de personas, tanto en categoría abierta como bajo declaración operacional (escenarios estándar).

La presencia de drones en lugares con concentración de personas puede generar situaciones de riesgo, especialmente en condiciones de baja visibilidad o iluminación cambiante. Por ello, en caso de detectar un uso indebido de un dron, recomienda informar de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.