Es "el Audi más eficiente" jamás fabricado y rinde culto al modelo original, no solo por su diseño atemporal

He aquí una actualización del parte sobre un compacto alemán que hemos tratado días atrás y que pronto llegará al mercado para romper los parámetros de consumo en la gama de los cuatro anillos... o en la vida y obra de la marca. Es que desde Ingolstadt, en vísperas de su lanzamiento, ya lo presentan como "el Audi más eficiente de la historia" y la clave reside en el inherente vínculo entre diseño, aerodinámica y rendimiento eléctrico.

Su figura lo deja todo claro. Volver a las fuentes, el método que Audi pretende perseguir para reivindicar, para intentar un éxito que el coche original no supo experimentar en su única generación existente. Aquel cuatro puertas de principios de siglo, por motivos de costes de producción, rentabilidad, alto precio para su segmento y un diseño incomprendido en su tiempo, no logró plasmar en las ventas todas sus aptitudes. Hoy, los principios sobre los cuales se definía el modelo de gasolina se reinterpretan en este prototipo que anticipa el resurgir del A2.

Audi A2 e-tron 2027 | Audi

Del patito feo con carácter monovolumen pionero en motores de combustión de bajo consumo a un eléctrico que hace de su arquitectura y su lenguaje aerodinámico sus grandes fortalezas. El culto se rinde mediante el concepto estético que se replica del modelo 2001 y, como consecuencia, se espera un compacto con altos valores en aerodinámica, lo que contribuye a que el revival se mida también en eficiencia.

La clave de la aerodinámica en el inminente Audi A2 e-tron 2027

Mientras 25 años atrás el fabricante daba que hablar con un coche capaz de homologar tres litros a los 100 kilómetros –eso sí: en ciclo NEDC, que era menos realista que el actual–, este prototipo de Audi A2 e-tron adelanta unos más que prometedores 12,8 kWh/100 km en las mejores condiciones. Condiciones que el coche expresa cuando se sirve del paquete que incluye aerodinámica activa, que consiste en una toma de aire frío activa que entra en acción cuando el vehículo avanza a altas velocidades.

Audi A2 e-tron 2027 | Audi

Cuando este sistema se activa, la resistencia aerodinámica disminuye –además de impactar de manera favorable en la protección de la batería y de la electrónica, especialmente en circunstancias de alta temperatura–, el coche obtiene un coeficiente aerodinámico de 0,24 –el mejor entre los compactos de la gama actual de Audi– y se reduce un 0,9 kWh/100 km de consumo eléctrico.

Una vez lanzado el atemporal Audi A2 e-tron 2027 –se presentará en otoño del 2026–, será cuestión de llevar a la práctica una sesión que se presume inevitable: una competencia de eficiencia entre el pasado y el presente, el diésel de tres cilindros 1.2 contra la batería de 61 kWh y el motor sincrónico de imanes para la inexorable comparación de dinámicas de conducción y rendimientos.