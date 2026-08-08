Londres da luz verde a los robotaxis de Uber y Wayve

Uber y Wayve han obtenido por parte de Transport for London (TfL) la licencia para operar los vehículos autónomos Ford Mustang de Wayve como robotaxis por la capital del Reino Unido, según han informado este miércoles.

Los vehículos, equipados con el sistema de control por IA de Wayve, cámaras de visión periférica y radar, fueron inspeccionados para confirmar que cumplen con todas las normas de seguridad y las políticas regulatorias.

La homologación de los vehículos completa el requisito para los viajes de transporte privado, donde el operador, el conductor y el vehículo deben contar con licencias de la misma autoridad competente. Los viajes se realizarán bajo el Código de Buenas Prácticas para Pruebas de Vehículos Autónomos del Gobierno y la licencia de operador de transporte privado de Uber.

Los vehículos de Wayve están diseñados para operar de forma autónoma y conducirán por sí solos, con un conductor de transporte privado capacitado y con licencia municipal a bordo para supervisar el viaje y brindar asistencia o tomar el control de la conducción si fuera necesario.

Los londinenses han mostrado gran interés en la posibilidad de viajar en un Wayve autónomo con Uber. Tan solo en las últimas ocho semanas, más de 100.000 londinenses se han inscrito en la lista de interesados de Uber. A finales de este verano, algunos usuarios seleccionados de la lista de interesados tendrán acceso a viajes en Wayve para dar su opinión sobre la experiencia, mientras las empresas se preparan para el lanzamiento público.

A prueba en Londres desde 2018

El enfoque de Wayve, centrado en la IA y conocido como AV2.0, supera las limitaciones de los sistemas de conducción autónoma tradicionales que dependen de mapas de alta definición, reglas predefinidas o zonas geográficas delimitadas. En cambio, el controlador de IA de Wayve aprende de la experiencia como un conductor humano, lo que le permite adaptarse a nuevas carreteras, vehículos, condiciones climáticas y ciudades con una velocidad y eficiencia sin precedentes.

Desarrollada y entrenada en las carreteras del Reino Unido, la tecnología de conducción autónoma de Wayve se ha estado probando en las exigentes carreteras de Londres desde 2018 y, desde entonces, ha demostrado su adaptabilidad en más de 500 ciudades de todo el mundo.