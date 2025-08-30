Ahora sí: el BYD Dolphin tiene argumentos para convencer a más gente

El segmento de los Utilitarios con motorización eléctrica e inferiores a los 25.000 euros es bastante reducido. Te sobran dedos de las manos para contarlos. Y dos de los modelos pertenecen a la misma marca. El BYD Dolphin Surf, un coche básico, pero que a cambio se compra por menos de 12.000 euros, y su versión mucho más completa, el BYD Dolphin, que ha renovado tanto su equipamiento como su precio para ser más competitivo.

Hasta ahora, el BYD Dolphin tenía el enemigo en casa. La presencia del Dolphin Surf a precio de saldo le eclipsaba y disminuía su volumen de ventas. Por eso, la compañía china ha tomado cartas en el asunto rebajando el coste del Dolphin para acercarlo al de su versión Surf. Ahora, el Dolphin (a secas) se puede comprar desde 23.040 euros con ayudas del Plan Moves y descuentos incluidos.

Más espacio

Al mismo tiempo, se dota a este modelo de mayores cualidades tanto mecánicas como estéticas, e incluso espaciales. El maletero ha sido rediseñado para aumentar su capacidad de carga de 345 a 364 litros. En el exterior, se expande la gama de colores disponibles para la carrocería y de posibles de dibujos para las llantas. Aunque la verdadera revolución no la vemos a simple vista. Se encuentra en la batería.

Esta permitía una recarga con una potencia máxima de 88 kW. La cifra sube hasta los 110 kW ofreciendo una recarga bastante más rápida. Podrá pasar del 30 al 80% en 26 minutos, logrando que el Dolphin resuelva uno de sus problemas, un tiempo de carga por encima de la media. Solucionado este inconveniente, también se ha mejorado la bomba de calor para perfeccionar la climatización del vehículo.

BYD Dolphin | BYD

Con esta modificación, se consigue una mayor eficiencia y rendimiento de la mecánica del vehículo, lo que repercute en mejores prestaciones. Por ejemplo, de la batería. Por esto, se espera que la autonomía supere los 427 kilómetros que ofrecía hasta ahora. Igualmente, se han llevado a cabo retoques en otras partes esenciales del coche como la suspensión o la dirección para suavizar la experiencia de conducción, que ya recibía buenas críticas.

Ampliación de la tecnología

Para convencer a los clientes actuales, que conviven tanto con la tecnología, BYD ha ampliado el equipamiento del Dolphin. Si una de las virtudes del modelo era la calefacción de los asientos, este sistema se extiende hasta el volante. También se añade un sensor de lluvia y la nueva joya de la corona, la apertura del vehículo a través de una llave instalada en el teléfono móvil. Estas serán las características que se suman a su versión de acceso, la Comfort. En la más avanzada, la Design, la gran novedad es la ventilación para los asientos delanteros.

Con esta rebaja de precio y las mejores tanto mecánicas como de equipamiento, BYD ubica al Dolphin en un escalón mucho más competitivo dentro del pequeño segmento de Utilitarios eléctricos. Y, sobre todo, acumula más motivos para que los potenciales clientes de la marca se decidan por el BYD Dolphin y no por su versión de saldo, el BYD Dolphin Surf.