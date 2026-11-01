LO MEJOR DE LA SEMANA: World Car Awards 2027, Tesla Roadster, tercera generación del Audi Q7 y más Centímetros Cúbicos

Lexus ha lanzado el TZ, un nuevo SUV de grandes dimensiones que aterriza con tecnología 100% eléctrica, que cuenta con 5,15 metros de largo dan lugar a un amplio habitáculo para seis ocupantes. Estará disponible con tracción total, con 313 o 408 CV de potencia, alimentados por una batería de 95,8 kWh de capacidad, que le permite recorrer hasta 530 km con una carga.

El Leapmotor B10 y B05 presentan motores electrificados. Después del inicio de la fabricación del Leapmotor B10 en la factoría de Stellantis, en Zaragoza, la marca china ha anunciado sus planes de iniciar la producción de un segundo modelo en su línea de montaje, el B05.

Los prestigiosos premios World Car Awards comienzan a calentar motores para 2027. Ya sabemos la lista inicial de los candidatos que optaran a los galardones de las distintas categorías de Mejor Coche del Año en el Mundo, donde nuestro director, Fernando Gómez Blanco, es uno de los dos jurados españoles, junto a Pablo García de Motor1 España.

Entre los elegidos al galardón de Mejor Coche del Año en el Mundo 2027 competirán modelos como el BMW i3, Geely E2 y Starray EM-i, GWM Ora 5, Hyundai Bayon e Ioniq 3, los Mercedes-Benz Clase C y GLC eléctricos y el GLA, así como el Omoda 4, entre otros.

Optarán al premio de Mejor Coche Urbano del Año en el Mundo 2027 modelos como el Cupra Raval, Kia EV2, Geely E2 o los Hyundai Ioniq 3 y Bayon.

En la categoría de Mejor Coche de Lujo del Año en el Mundo 2027, destacan los Audi Q7 y Q9, BMW X5, Genesis GV80 Hybrid, Range Rover y Range Rover Sport eléctricos, así como el Porsche Cayenne Electric.

Este último también está nominado al premio de Mejor Coche Prestacional del Año en el Mundo 2027, junto al Alpine A390 GTS, Genesis GV60 Magma, Kia EV3, EV4 y EV5 o el Mercedes-AMG GT 4 puertas eléctrico, entre otros candidatos.

Respecto al Mejor Diseño del Año en el Mundo 2027, lucharán modelos como el Alpine A390 GTS, los Audi Q7 y Q9, BMW X5 e i3, Cupra Raval, DS Nº7, Genesis GV60 Magma y GV80 Hybrid, Geely E2 y Starray EM-i, GWM Ora 5, Hyundai Bayon y Ioniq 3.

También se suma a esta lista el Kia EV2, EV3 GT, EV4 GT, EV5 GT, Mazda CX-5 y CX-6e, Mercedes-AMG GT 4 puertas eléctrico, Mercedes-Benz Clase C y GLC eléctrico y el GLA, Omoda 4 o Porsche Cayenne Electric.

El 24 de marzo de 2027 se anunciarán los ganadores de cada categoría durante el Salón del Automóvil de Nueva York.

Ana Mena es la nueva embajadora de Omoda en España. La artista malagueña, en sus inicios, nos ha visitado en varias ocasiones en Centímetros Cúbicos. Ahora comienza una nueva etapa con la marca china, con la que comparte filosofía de romper con lo tradicional y plantear una nueva forma de entender la movilidad. La colaboración seguirá a lo largo de 2027.

Audi ha presentado la tercera generación del Q7. Por primera vez, el Audi Q7 ofrece la posibilidad de plazas individuales en la segunda fila de asientos. El SUV alemán llega con un nuevo diseño y una avanzada tecnología. Sigue apostando por motores diésel de seis cilindros y 3 litros de cilindrada, con 245 o 299 CV.

Incorporando el sistema de hibridación ligera denominado “MHEV Plus”, que cuenta con una batería de litio-ferro-fostafo y un motor eléctrico de 24 CV, que es el encargado de mover al SUV a bajas velocidades.

¿Un coche que vuela? Sí. Así ha presentado Tesla el nuevo prototipo del futuro deportivo eléctrico de la marca, el Roadster. Se trata de la segunda generación del modelo que aterriza ahora con una tecnología muy avanzada, con una arquitectura de propulsores que ha sido desarrollada por la empresa SpaceX.

El prototipo puede pasar de 0-100 km/h en menos de un segundo y alcanza una velocidad punta superior a los 370 km/h. Se estima que este vehículo entre en producción en 2028.