Al volante del OMODA 9 SHS, un PHEV con más de 1.100 km de autonomía y top de marca

El Omoda 9 SHS híbrido enchufable es un SUV en el que convergen la mejor tecnología, una buena calidad de materiales y ajustes, y un nivel de seguridad activa y pasiva a la altura de los mejores.

Este no es un coche chino más. Su presencia elegante y deportiva, está envuelta en una carrocería SUV estilo coupé. Mide 4,78 metros de largo, 1,92 de ancho y 1,67 de alto. Destaca por un frontal prominente, con una parrilla sin bordes, en forma de diamante, junto con una sofisticada firma lumínica.

Tiene tecnología matricial LED, que adapta su haz sin deslumbrar a otros coches y, a la vez, proporciona una visión nítida de la carretera.

De perfil muestra sus líneas fluidas y minimalistas, con tiradores de puerta escamoteables para mejorar su aerodinámica, de las mejores del segmento, con un coeficiente de solo 0,308, y unas llantas multirradio de 20 pulgadas, que complementan su estética musculosa. Su parte posterior es la guinda del pastel, mostrando unos pilotos traseros que recorren su anchura.

Omoda 9 SHS | Centímetros Cúbicos

El portón es de accionamiento eléctrico y da la bienvenida a un amplio maletero de 471 litros, ampliables hasta los 1.004 con los asientos traseros abatidos.

Gracias a sus generosas medidas, su interior nos da la bienvenida con mucha habitabilidad. Pero posiblemente lo más destacado son sus calidades y acabados. Porque lujo y confort se dan la mano en una sintonía sorprendente.

El nivel aquí dentro es muy alto; no tiene nada que envidiar a otras marcas del segmento. Los asientos presentan un tapizado microperforado de cuero Nappa y cuentan, en los delanteros, con función de calefacción, ventilación, ajuste eléctrico con memoria y hasta masaje.

Interior del Omoda 9 SHS | Centímetros Cúbicos

De hecho, el del conductor tiene un altavoz incorporado en el reposacabezas, y el del pasajero incluye una función “sueño”, ajustable en cuatro direcciones. Detrás del volante multifunción, que también tiene función de masaje, vemos una pantalla de 12,3 pulgadas que actúa como panel de instrumentos personalizable.

Encima de este hay un Head-Up Display que proyecta en el parabrisas la información más relevante, en una superficie equivalente a 50 pulgadas. En el centro tenemos otra pantalla, para el sistema de infoentretenimiento, que tiene una arquitectura que utiliza el Qualcomm 8155.

Uno de los chips más potentes y sofisticados del mundo de la automoción, facilitando funciones tan avanzadas como la cámara HD de visión 540 grados.

Más allá de su llamativo diseño y lujoso interior, el nuevo Omoda 9 SHS destaca por su tecnología híbrida enchufable. Que ofrece una potencia y una eficiencia que están entre las más destacadas de su categoría.

Omoda 9 SHS | Centímetros Cúbicos

Esta se denomina Super Hybrid System o SHS. Este bloque híbrido enchufable está compuesto por un eficiente motor gasolina turboalimentado de 1.5 litros y 4 cilindros, junto a otros tres motores eléctricos, uno de ellos en el eje trasero, para proporcionarle tracción integral.

Esta combinación da como resultado una potencia de 537 CV, que se dice pronto. Además, va asociado a la transmisión 3DHT, que es una sofisticada caja de cambios de doble embrague integrada en los dos motores delanteros.

Permitiendo que ambas fuentes de energía coexistan en armonía, posibilitando su funcionamiento como eléctrico puro, híbrido en serie, híbrido en paralelo y con recuperación de energía.

Pero no es solo potencia lo que se esconde debajo de la piel del Omoda 9 SHS. La eficiencia juega un papel clave. Y gracias a su batería de 35 kWh de capacidad, podemos circular en modo eléctrico hasta 145 km homologados, con una autonomía total de más de 1.100 km.

Además, es un híbrido enchufable que puede admitir cargas rápidas, con una potencia de hasta 65 kWh, pasando del 30 al 80% en solo 25 minutos.

Todo sin descuidar un apartado muy importante: la seguridad. El nuevo Omoda 9 SHS ha pasado las exigentes pruebas de la Euro NCAP, ANCAP y C-NCAP con cinco estrellas, la máxima puntación. Gracias, en parte, a que cuenta con una estructura muy resistente, que se suma a sus 19 sistemas y ayudas a la conducción.

El Omoda 9 SHS híbrido enchufable es un SUV muy especial que demuestra el poderío cualitativo y tecnológico que el Grupo Chery Auto puede llegar a alcanzar en nuestro mercado. Porque es un producto muy logrado que llega con un precio cañón, lo que le hace ser muy competitivo en su categoría.