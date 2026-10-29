Audi amplía la gama Q3 con un híbrido enchufable de 204 CV y hasta 118 kilómetros eléctricos

Audi incorpora una nueva versión híbrida enchufable a la gama Q3, con 204 CV y una autonomía eléctrica homologada de hasta 118 kilómetros. Esta variante, disponible tanto en el SUV como en el Q3 Sportback, se sitúa por debajo de la opción de 272 CV que ya comercializaba la marca.

La actualización incluye también cambios en los motores de gasolina, que ganan potencia en algunas versiones y añaden hibridación ligera en las variantes con tracción total.

El conjunto combina un motor de gasolina 1.5 TFSI de 150 CV con una unidad eléctrica de 85 kW (116 CV), alimentada por una batería de 24,6 kWh de capacidad bruta y 19,6 kWh netos.

Audi Q3 | AUDI

Las dos versiones híbridas enchufables disponen de la etiqueta Cero emisiones de la DGT y admiten recarga en corriente continua a una potencia máxima de 50 kW. En cuanto a los consumos homologados, el Q3 SUV registra entre 1,6 y 2,0 litros cada 100 kilómetros, con emisiones de CO₂ de entre 36 y 46 g/km.

El Sportback declara entre 1,6 y 2,1 litros y entre 37 y 47 g/km. Estas cifras corresponden al ciclo de homologación de un híbrido enchufable, cuyo consumo real depende en buena medida de la frecuencia con la que se recarga la batería y de la proporción de kilómetros recorridos en modo eléctrico.

Los motores de gasolina también ganan potencia

La actualización no se limita a la electrificación enchufable. El motor de acceso a la gama, el 1.5 TFSI con hibridación ligera, pasa de 150 a 160 CV. Por encima se mantienen las dos variantes 2.0 TFSI con tracción quattro, ahora con tecnología MHEV y distintivo ECO de la DGT.

La versión de 204 CV conserva su potencia, mientras que la más potente sube de 265 a 272 CV. Con estos cambios, las tres motorizaciones de gasolina de la gama cuentan con etiqueta ECO, dos de ellas asociadas a la tracción total. Según Audi, las mejoras mecánicas no implican un aumento de precio respecto a las versiones anteriores a las que sustituyen.

El nuevo Audi Q3 | Audi

La hibridación ligera permite reducir el consumo y las emisiones en determinadas situaciones de conducción, pero no ofrece la posibilidad de recorrer distancias largas en modo exclusivamente eléctrico como sí sucede con el híbrido enchufable.

Nuevas llantas para los acabados Business y Advanced

Audi completa los cambios con nuevas opciones estéticas. La gama incorpora unas llantas opcionales de 18 pulgadas, con diseño de radios múltiples y acabado negro, disponibles para los niveles Business y Advanced.

Estas novedades dan continuidad a las mejoras introducidas el pasado verano en el Q3, cuando el modelo recibió cambios relacionados con la tecnología, el equipamiento y la versatilidad.

Con la llegada del nuevo híbrido enchufable de 204 CV, Audi amplía las posibilidades de acceso a la etiqueta Cero dentro de la gama, sin renunciar a las alternativas de gasolina con distintivo ECO.

Precios: El nuevo Audi Q3 e-hybrid de 204 CV parte de 55.910 euros, mientras que el Q3 Sportback con el mismo sistema mecánico cuesta desde 57.810 euros.