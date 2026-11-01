Porsche Cayenne Turbo Electric: el gran SUV deportivo eléctrico de 1.056 CV que admite cargas por inducción

Actualmente, el Cayenne es el modelo más vendido de la historia de Porsche, acumulando más de un millón de unidades desde su lanzamiento en 2002. Ahora este SUV se enfrenta a una nueva era, con la electrificación como protagonista.

Ahora la nueva generación del Cayenne solo está disponible con versiones 100% eléctrificadas, tanto en carrocería SUV como Coupé, aunque convivirá durante un tiempo con el actual Cayenne de combustión.

Con esa nueva tecnología también llega un cambio radical en el diseño, el cual le hace ser el Cayenne más aerodinámico de la historia, con un coeficiente de solo 0,23 en la versión coupé. También es más grande, rozando los 5 metros de largo, 2 de ancho y 1,67 metros de alto.

Su gran tamaño se complementa con una carrocería musculosa, en la que destaca, en la parte delantera, un frontal carenado con tomas de aire en la parte inferior que se abren y se cierran dependiendo de la necesidad de refrigeración. También por unos faros con tecnología matricial LED de nuevo diseño.

Porsche Cayenne Turbo Electric | Centímetros Cúbicos

De lateral vemos unas nuevas llantas que ahora pueden llegar hasta las 22 pulgadas. En la trasera se puede ver una nueva firma lumínica trasera, así como una serie de elementos aerodinámicos activos, como unas aletas en la parte posterior de la carrocería que mejoran el flujo de aire, lo que aumenta la eficiencia, y un alerón en el techo.

Dentro, la nueva generación del Cayenne se vuelve mucho más digital, estrenando una pantalla central tipo OLED con la parte inferior curvada, de 14,25 pulgadas, para el sistema de infoentretenimiento.

Además, tenemos otra detrás del volante, que también es curva, junto con otra opcional para el copiloto, de 14,9 pulgadas. La calidad, como nos tiene acostumbrados Porsche, es sublime.

Asientos con un soporte lumbar excepcional y con varios colores de la tapicería a elegir. Como buen coche eléctrico también cuenta con dos maleteros: el delantero de 90 litros y el trasero de hasta 781 con todos los asientos disponibles.

Interior Porsche Cayenne Turbo Electric | Centímetros Cúbicos

Cuando se lanzó el Cayenne a principios de los 2000 fue muy criticado y tachado incluso de herejía entre los más puristas de la marca. Sin embargo, su gran éxito eclipsó a sus detractores. Ahora estamos viviendo algo parecido con la nueva generación, que abraza la tecnología eléctrica para demostrar que las cero emisiones pueden incluso llevar sus prestaciones al siguiente nivel.

El nuevo Porsche Cayenne Electric está disponible en dos carrocerías, SUV y Coupé, así como en tres versiones, Cayenne, S y Turbo. Como resultado de estas posibles combinaciones tenemos un rango de potencia entre los 408 y 1.156 CV. Sí, has leído bien, más de 1.000 CV.

Unas prestaciones de otro mundo que se complementan con una eficiencia envidiable, pudiendo rozar la barrera de los 700 km de autonomía con una carga.

Porsche Cayenne Turbo Electric | Centímetros Cúbicos

La versión Turbo siempre trae cosas buenas, entre ellas una potencia muy muy alta. Pero gracias a la tecnología eléctrica también entra en la ecuación la eficiencia, que nos permite pasar holgadamente los 600 km de autonomía homologada.

Todas las versiones vienen equipadas con la misma batería de 113 kWh de capacidad bruta, la cual cuenta con una arquitectura de 800 voltios que le permite en condiciones ideales cargar a una potencia de hasta 400 kW-hora. Debido a ello, la marca dice que puede pasar del 10-80 % en solo 16 minutos.

Además, es el primer Porsche en admitir carga por inducción, sin necesidad de cables, con una potencia máxima de 11 kW-hora.

Respecto a las prestaciones, de base tiene 857 CV, pero si tocas la leva derecha activas el “Push to Pass”, una función heredada de la Fórmula E, que aumenta la potencia hasta los 1.033 CV, todo esto en movimiento. Ahora bien, por si no fuera poco, en una aceleración en parado con el modo “Launch Control” pasamos hasta los 1.156 CV.

Gracias a ello, puede mover sus más de 2,6 toneladas en solo 2,5 segundos de 0 a 100. Para detener tanta mala leche contamos con los siempre infalibles frenos carbocerámicos de Porsche, que son los mejores del mercado.

Todo combinado con una suspensión neumática con amortiguadores de dureza variable, con un diferencial posterior de tipo vectorial, así como con barras estabilizadoras y eje trasero direccional. Todo sin descuidar sus aptitudes fuera del asfalto, porque también existe un paquete Off-Road que introduce un paragolpes específico modificado para mejorar los ángulos de entrada.