LO MEJOR DE LA SEMANA: Mercedes Clase C 100% eléctrico, Volkswagen ID. Tiguan, Series Limitadas de Renault y más Centímetros Cúbicos

Hay un nuevo competidor en la categoría de las berlinas premium, se trata de el Mercedes-Benz con su recién presentado Clase C. Destaca por su autonomía, con hasta 762 km, y la posibilidad de recuperar en tan solo 10 minutos 325 km gracias a su arquitectura eléctrica de 800 voltios y una batería de 94 kWh útiles.

Es necesario resaltar su estética deportiva, estilo GT, con un frontal bajo, una nueva parrilla iluminada con más de mil puntos de luz integrados o sus pilotos traseros redondos. Respecto al interior, los grandes protagonistas son la nueva MBUX Hyperscreen de 39,1 pulgadas o su techo panorámico SKY CONTROL con 162 estrellas iluminadas. Además, el vehículo dispone de un maletero con 470 litros de capacidad, a los que se suman otros 101 en el frunk delantero.

El Molino del Manto, con la colaboración con Hyundai, acogió las XIII Jornadas de la Guitarra Española y los IV Premios a la Guitarra Flamenca “Maestro Paco de Lucía – Molino del Manto”.

Esta edición, además de contar con la presencia de Irene Olvera como artista invitada, estuvo marcada especialmente por el homenaje a Pepe Habichuela, entregándole, a título póstumo, el Premio Legend - Cervezas 1906 2026. Y la entrega del III Premio Legend-Cervezas 1906 2026 a Yamandú Costa, Josemi Carmona, José Manuel León, Pastora Andrades, Miguel Hiroshi y Manuel Herrera Hijo.

En Volkswagen ya se ha presentado el sustituto del ID.4, el nuevo ID.Tiguan, versión que complementará a la gama de combustión del modelo citado. Se trata de un SUV 100% eléctrico con un diseño exterior que resulta familiar, ya que es muy similar al Tiguan que ya todos conocemos.

Este ID.Tiguan cuenta con un interior ligeramente más amplio, que aumenta espacio en las plazas traseras y ofrece 534 litros en el maletero, y añade, por primera vez, uno delantero de 32. Además, en el salpicadero se podrá equipar una pantalla opcional de 12 pulgadas exclusiva para el copiloto, sumada a las dos centrales de 10 y 15.

La gama se estructurará en tres niveles de potencia y dos tipos de batería, destacando sus hasta 299 CV y la capacidad de alcanzar los 605 kilómetros de autonomía.

Renault celebra sus 75 años de historia en nuestro país lanzando al mercado dos ediciones limitadas de sus modelos “Made in Spain”.

Sobre la base del Renault Captur ECO- G 120 CV y Renault Austral full hybrid E-Tech fabricados en Valladolid y Palencia, respectivamente, se lanzarán 750 unidades del Captur y 500 del Austral. Estos dos modelos incorporan un equipamiento adicional, especialmente configurado para esta edición conmemorativa, como una pintura exterior exclusiva, cristales traseros sobretintados ó más equipamiento, incluidos asistentes a la conducción.

Pero eso no es todo, y es que también llegará la edición limitada Rafale Hypnotic, con 200 unidades destinadas a España, de las 1.500 totales.

Génesis acaba de presentar el GV60 Magma, su primer vehículo eléctrico de altas prestaciones, que posee unas cifras realmente hipnóticas: 609 CV, que pueden ser 650 si se activa el modo ‘boost’, estaríamos hablando de una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos; y una velocidad máxima de 264 km/h.

Entre sus 9 modos de conducción, el ‘GT’ prioriza los viajes de larga distancia, y el ‘Sprint’ libera toda la potencia con amortiguadores controlados electrónicamente

Aunque lo más llamativo es su suspensión rebajada en 20 mm, geometría de chasis revisada, diferencial de deslizamiento limitado electrónico o un simulador de marchas virtual.

Exteriormente, lo más destacable son sus detalles en negro brillante, un alerón trasero tipo ala o unas llantas forjadas. Y dentro, acabados en material Chamude y asientos tipo cubo exclusivos Magma.

Ford volverá a competir en el Campeonato del Mundo de Rallys como equipo oficial a partir de 2028 y define su estrategia apostando fuertemente por la competición, bajo el paraguas de Ford Racing, que volverá a contar con el respaldo de M-Sport y desarrollaran un nuevo coche para 2029

El recién presentado Porsche Mission S es toda una declaración de intenciones. Un prototipo que anticipa futuros superdeportivos de motor central, sin dejar de lado la herencia y el legado de la marca, ya que su diseño está inspirado en sus modelos más icónicos.

Así, llaman la atención las características aletas torpedo, los faros redondos, el diseño de llantas… Y unas proporciones que vienen determinadas por la arquitectura de motor central.

Y esto también define una serie de detalles técnicos, como el sistema de refrigeración o el alerón trasero activo totalmente integrado. En el interior, juega con la pureza y la ergonomía, con nuevas soluciones técnicas, como el cierre del cinturón de seguridad integrado en el centro del asiento, tipo arnés.

El Super Campeonato de España de Rallyes cerró su temporada 2026 con la prueba del Rally RACC Catalunya - Costa Daurada. En la que Hugo Margaillan y Bastien Dumas, con el Hyundai i20 N Rally2, se subieron a lo más alto del podio.

Los ganadores del Campeonato, José Antonio “Cohete” Suárez y Alberto Iglesias “Pin”, con el Skoda Fabia RS Rally2, quedaron en segunda posición, consiguiendo también el título de constructores esta temporada, siendo el cuarto consecutivo. Mientras que Iván Ares y Borja Rozada, con su Toyota GR Yaris Rally2, fueron terceros.