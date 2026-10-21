Lexus TZ: un SUV eléctrico de seis plazas y hasta 408 CV desde 88.000 euros

El nuevo Lexus TZ se incorpora a la gama de la marca japonesa con una propuesta centrada en el transporte de pasajeros. Sus 5,10 metros de longitud y una distancia entre ejes de 3,05 metros permiten distribuir el habitáculo en seis plazas individuales. Lexus denomina Driving Lounge a este planteamiento, con el que busca dar prioridad al espacio y al confort durante los desplazamientos.

La oferta mecánica incluye dos versiones, ambas con tracción total eléctrica DIRECT4. El TZ 450e desarrolla 313 CV (230 kW), mientras que el TZ 550e alcanza los 408 CV (300 kW). Por ahora, la información facilitada por la marca no detalla la capacidad de la batería, la autonomía homologada ni los tiempos de recarga, datos necesarios para valorar sus posibilidades en viajes largos.

Seis plazas y hasta 1.987 litros de carga

El maletero ofrece 257 litros con las tres filas de asientos en uso. Si se abaten las filas posteriores, la capacidad máxima anunciada aumenta hasta los 1.987 litros. La diferencia entre ambas cifras refleja una de las limitaciones habituales de los vehículos de seis plazas: cuando se ocupan todos los asientos, el espacio disponible para el equipaje es más reducido.

El interior combina un diseño de líneas sencillas con materiales como bambú forjado y aluminio reciclado. Entre las opciones de personalización exterior figuran seis colores: Azul Egeo, Copper Petra, Gris Berlín, Negro Graphite, Blanco Nova y Verde Gaia.

La carrocería presenta una silueta alargada, con superficies marcadas y soluciones aerodinámicas destinadas a reducir la resistencia al avance. Estas características tienen especial importancia en un vehículo eléctrico de grandes dimensiones, ya que la aerodinámica influye en el consumo y, por tanto, en la autonomía.

Asistentes de conducción de serie

Todas las versiones incorporan el sistema Lexus Safety System+ 4.0. Este paquete incluye control de crucero adaptativo, sistema precolisión, reconocimiento facial y detector de ángulo muerto, entre otras funciones de asistencia a la conducción.

El equipamiento de seguridad es común a toda la gama, que se divide en un acabado Executive para el TZ 450e y dos configuraciones Luxury para el TZ 550e. La variante bitono se distingue por su combinación de colores en la carrocería.

Precios del Lexus TZ en España

Lexus TZ 450e Executive, 313 CV 88.000 €

Lexus TZ 550e Luxury, 408 CV 103.000 €

Lexus TZ 550e Luxury bitono, 408 CV 105.000 €

La pintura metalizada cuesta 1.400 euros adicionales.

Con un precio de partida de 88.000 euros, el Lexus TZ se sitúa en el segmento de los SUV eléctricos prémium de gran tamaño. Su configuración de seis plazas lo diferencia de buena parte de los modelos de este tipo, aunque quedan por conocer datos fundamentales como la autonomía, el consumo y la potencia máxima de recarga.