China acaba de romper las reglas del coche barato. BYD presenta un eléctrico de 10.000 euros sin aranceles ni impuestos, con 5 plazas y capaz de cargar en 5 minutos

El heredero del BYD Dolphin Surf ya es una realidad. La marca china acaba de presentar la segunda generación del Seagull, el modelo que conocemos en España bajo esa denominación, con novedades importantes y un precio que empieza por debajo de los 10.000 euros al cambio.

Eso sí, hablamos de su precio en China. Traerlo a España implicaría afrontar aranceles, impuestos, transporte y otros costes. Sin embargo, BYD dispone de una alternativa: fabricarlo directamente en su nueva planta de Hungría, donde precisamente está prevista la producción del Dolphin Surf europeo.

BYD Seagull | BYD

El heredero del Dolphin Surf cuesta menos de 10.000 euros

El nuevo BYD Seagull parte de 65.900 yuanes, unos 8.500 euros al cambio. Es incluso más barato que su predecesor en China, aunque ha crecido notablemente.

Ahora mide 4,20 metros, frente a los 3,78 metros del Seagull original. Incorpora cinco plazas, tracción trasera y una suspensión posterior independiente multibrazo. Ha dejado de ser un pequeño urbano para acercarse a los utilitarios convencionales.

Dispone de motores de 116 y 129 CV, junto con baterías de 30,1 y 39,2 kWh. Sus autonomías anunciadas son de 320 y 420 kilómetros, respectivamente, aunque bajo el ciclo chino CLTC, más optimista que el europeo WLTP.

También estrena la segunda generación de baterías Blade. Las versiones superiores pueden recuperar del 10 al 70% de batería en cinco minutos, utilizando cargadores compatibles. Esta tecnología comienza en el acabado de 75.900 yuanes, que supera ligeramente los 10.000 euros al cambio.

BYD Seagull | BYD

El gran salto: hasta LiDAR en un coche económico

Su equipamiento también resulta sorprendente. Puede disponer de pantalla central de 15,6 pulgadas, asientos calefactados y ventilados, masaje para el conductor y carga inalámbrica de 50 W.

Incluso existe una versión con sensor LiDAR y el sistema avanzado de asistencia DiPilot 300. Naturalmente, estos elementos no forman parte del acabado más económico.

Ya habíamos adelantado cómo cambiaría el próximo Dolphin Surf, pero ahora conocemos sus precios y características definitivas para China.

Los aranceles impiden venderlo a ese precio en España

Aquí empieza la parte verdaderamente interesante. Los eléctricos fabricados en China por BYD soportan actualmente un arancel adicional del 17%, que se suma al 10% ordinario de importación en la Unión Europea.

Y no acaba ahí. Hay que añadir transporte, homologación europea, distribución, márgenes comerciales e impuestos, incluido el IVA del 21% en España.

Por tanto, un coche que cuesta 8.500 euros en China no podría venderse aquí por esa cantidad. Ni siquiera eliminando los aranceles sería tan sencillo.

BYD Great Seagull | BYD

Hungría podría cambiarlo todo, pero fabricar en Europa cuesta más

BYD ya ha confirmado que el Dolphin Surf será uno de los primeros turismos producidos en su fábrica de Szeged, Hungría. Una estrategia que permitiría evitar los aranceles aplicados a los vehículos eléctricos terminados procedentes de China.

Sin embargo, fabricar en Europa también implica costes laborales, industriales y de proveedores superiores a los de China. Y el fabricante tendría que adaptar esta nueva generación a las exigencias europeas.

Eso sí, BYD podría compensar parte de estos gastos ahorrando transporte internacional y aranceles, además de beneficiarse de una producción más próxima a sus clientes.

La compañía lleva tiempo estudiando cómo ampliar su capacidad industrial europea e incluso ha valorado España como posible destino de una nueva fábrica.

BYD Great Seagull | BYD

¿Podría llegar por menos de 20.000 euros?

Es la gran incógnita. El Dolphin Surf actual se comercializa en España alrededor de los 20.000 euros antes de determinadas ayudas y promociones. El nuevo modelo es más grande, incorpora tecnologías superiores y todavía no tiene precio europeo anunciado.

Producirlo en Hungría podría ayudar a mantenerlo cerca de esa barrera psicológica, pero no garantiza que vaya a ser más barato que el actual.

BYD tampoco ha confirmado que esta segunda generación sustituya directamente al Dolphin Surf en Europa. Podría incluso convivir con él por su mayor tamaño.

Lo que ya sabemos es que China ha conseguido desarrollar un eléctrico considerablemente más completo por menos de 10.000 euros. Ahora falta descubrir cuánto de esa ventaja económica puede trasladar BYD a los compradores europeos.