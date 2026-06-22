El impresionante BMW i3 50 xDrive abre pedidos en España desde 74.650 euros

BMW ha abierto los pedidos del nuevo Serie 3 totalmente eléctrico antes de su lanzamiento oficial al mercado en otoño de 2026 en su versión BMW i3 50 xDrive as First Edition, desde 74.650 euros.

El nuevo BMW i3 es el segundo modelo de su plataforma Neue Klasse, con el que la compañía pretende dar un salto tecnológico en electrificación, digitalización y sostenibilidad frente a sus rivales dentro del segmento de marcas 'premium'.

BMW i3 | BMW

El modelo, completamente eléctrico y basado en la icónica Serie 3 de la compañía alemana, incorpora la sexta generación de tecnología eDrive, una arquitectura electrónica renovada y avances significativos en autonomía y rendimiento.

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El BMW i3 50 xDrive, versión inicial del modelo, alcanzará una potencia de 345 kW (469 CV) y un par máximo de 645 Nm gracias a dos motores eléctricos --uno en cada eje--. Gracias a su plataforma de 800 voltios, este modelo ofrecerá una autonomía de hasta 900 kilómetros, según datos provisionales bajo ciclo WLTP.

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Entre sus principales innovaciones, destaca su sistema de carga rápida de hasta 400 kW en corriente continua, que permitirá recuperar hasta 400 kilómetros de autonomía en apenas 10 minutos, lo que le permitirá competir en tiempos de carga con algunas marcas asiáticas. Además, incorpora la función de carga bidireccional (Vehicle-to-Load, Vehicle-to-Home y Vehicle-to-Grid). A su vez, dispondrá de una carga máxima en corriente alterna de hasta 22 kW.