Movilidad y restricciones medioambientales
Las nuevas restricciones a coches diésel de más de 10 años y etiqueta B
Casi un tercio del parque móvil español se verá afectado por el endurecimiento inminente de las ZBE. De Madrid a Cataluña, estas son las fechas clave que dejarán a millones de coches sin acceso al centro urbano.
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España afronta un cambio drástico en la movilidad urbana con la llegada de nuevas prohibiciones de circulación. ¡Si tu coche diésel tiene más de diez años o lleva etiqueta B, prepárate para las nuevas prohibiciones! En España, casi once millones de diésel superan esa antigüedad y el 31,5% del parque tiene distintivo amarillo.
Muy pronto, hasta 35 ciudades restringirán su acceso. Madrid, Bilbao, Getafe, Huelva, Estepona y San Fernando ya aplican límites. Málaga se suma este 30 de noviembre dejando fuera a los etiqueta B no domiciliados. En enero de 2027, Palma prohibirá la entrada a casi 170.000 vehículos amarillos y Vigo aplicará sus restricciones, ampliándolas a la etiqueta C en 2030.
Para 2028, San Sebastián, Reus y 23 ciudades de Cataluña vetarán el paso a los B, afectando a un millón y medio de coches. Finalmente, Avilés prohibirá los etiqueta B en 2029 y los etiqueta C en dos mil treinta. ¡Revisa la pegatina de tu coche antes de entrar a la ciudad!
Mantente atento a los avisos de tu municipio para no encontrarte con sorpresas inesperadas al circular.
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