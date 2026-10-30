Las nuevas restricciones a coches diésel de más de 10 años y etiqueta B

España afronta un cambio drástico en la movilidad urbana con la llegada de nuevas prohibiciones de circulación. ¡Si tu coche diésel tiene más de diez años o lleva etiqueta B, prepárate para las nuevas prohibiciones! En España, casi once millones de diésel superan esa antigüedad y el 31,5% del parque tiene distintivo amarillo.

Muy pronto, hasta 35 ciudades restringirán su acceso. Madrid, Bilbao, Getafe, Huelva, Estepona y San Fernando ya aplican límites. Málaga se suma este 30 de noviembre dejando fuera a los etiqueta B no domiciliados. En enero de 2027, Palma prohibirá la entrada a casi 170.000 vehículos amarillos y Vigo aplicará sus restricciones, ampliándolas a la etiqueta C en 2030.

Para 2028, San Sebastián, Reus y 23 ciudades de Cataluña vetarán el paso a los B, afectando a un millón y medio de coches. Finalmente, Avilés prohibirá los etiqueta B en 2029 y los etiqueta C en dos mil treinta. ¡Revisa la pegatina de tu coche antes de entrar a la ciudad!

Mantente atento a los avisos de tu municipio para no encontrarte con sorpresas inesperadas al circular.