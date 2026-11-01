Probamos el Renault Austral E-Tech: un SUV compacto con 200 CV de potencia y máxima versatilidad

El Renault Austral es un SUV compacto de tamaño medio, con un motor un híbrido E-Tech de 200 caballos que cuenta con la etiqueta ECO de la DGT. En esta ocasión, “vestido” con su acabado mas alto, el Esprit Alpine.

Con 4,5 metros de largo, el Austral destaca por su frontal con pequeños rombos en 3D, barras que recorren el techo negro, llantas de 20 pulgadas, cristales traseros sobretintados y luces traseras con tecnología microóptica.

Este acabado Esprit Alpine se distingue por el paragolpes delantero, la insignia con el nombre del acabado en color gris pizarra o las llantas de diamantadas negras con barniz gris.

Renault Austral Espirit Alpine | Centímetros Cúbicos

Acabados deportivos que continúan aquí dentro, con una tapicería de Alcántara reciclada con el logo Alpine, el volante deportivo con levas, y la pantalla de infoentretenimiento con Google integrado.

Detrás, cinco plazas, muy amplias con un maletero de gran capacidad gracias a la banqueta deslizante. Puede moverse hacia atrás 16 centímetros, lo que permite un espacio para las piernas de los mejores de su categoría, con hasta 26,7 cm. Con la banqueta hacia delante el maletero tiene casi 660 litros de capacidad y puede llegar a más de 1.700 con los asientos abatidos.

Interior del Renault Austral Espirit Alpine | Centímetros Cúbicos

El Austral es un híbrido convencional con un consumo mixto muy contenido, de 4,7 l/100 km. Es capaz de recorrer 1.100 kilómetros con un depósito. Su conducción eléctrica es silenciosa y puede circular hasta el 80% del tiempo en ese modo cero emisiones.

Eso sí, esa cantidad de tiempo en modo eléctrico se consigue rodando en ciudad. Lo bueno de un híbrido autorrecargable es que no tienes que pensar en enchufes ni tomas eléctricas. La batería se recarga automáticamente con el sistema de regeneración, es decir, desacelerando y frenando, de forma suave y muy confortable.

Otra tecnología a destacar es lo que Renault llama “4Control Advanced”. Que permite, a velocidad reducida, hacer maniobras o cambios de sentido con mucha facilidad, gracias a un diámetro de giro de 10,1 metros, comparable al de un coche urbano. Y, a gran velocidad, esta tecnología de cuatro ruedas directrices, refuerza la estabilidad y la seguridad.

Renault Austral Espirit Alpine | Centímetros Cúbicos

Hablando de seguridad, tiene 33 asistentes a la conducción de serie, como el asistente de frenada de emergencia, el de control de velocidad adaptativo o la alerta y prevención de cambio de carril. Muy buenos para cuando realizas trayectos diarios entre atascos; al igual que en viajes largos en los que la monotonía o el cansancio puede ponernos a prueba.

Dos asistentes más a destacar son el control de descenso en pendientes y la asistencia de estabilidad al remolque. El primero limita la velocidad del coche en bajadas pronunciadas sin necesidad de pisar el freno; y el segundo, para los que viajan con “equipaje o carga extra”, ayuda a corregir los movimientos de oscilación o balanceo lateral que pueda sufrir un remolque en marcha.

Renault ha conseguido posicionar el Austral como un SUV compacto muy interesante. Con alta carga tecnológica, seguro, eficiente, maniobrable en ciudad y funcional. Es ideal para familias que necesiten mucha habitabilidad bajo unas medidas contenidas. Si le sumamos todos los detalles deportivos del acabado Esprit Alpine, el resultado final es un coche muy chulo, a la par que competitivo.