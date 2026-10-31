Llega a España la Rolls-Royce china: un coche digno del Mercedes Clase S por un lado y un SUV con precio de MG por otro

España recibe una nueva marca china de automóviles, pero esta vez no estamos hablando de otro fabricante de eléctricos baratos ni de una empresa tecnológica que acaba de empezar a fabricar coches. Hongqi nació en 1958 y durante décadas ha sido la encargada de construir los automóviles de representación de las autoridades chinas. Ahora, la conocida como Rolls-Royce china ha decidido competir también en nuestro país.

Lo curioso es que su desembarco oficial se produce con dos modelos completamente diferentes. Por un lado, una enorme berlina de lujo con dimensiones cercanas a las de un Mercedes Clase S y asientos traseros con masaje. Por otro, un SUV de gasolina que cuesta prácticamente lo mismo que algunas versiones del MG HS. Y ambos ya tienen precios oficiales para España.

Hongqi H9 | Hongqi

La Rolls-Royce china tiene 68 años de historia

Hongqi, cuyo nombre significa literalmente «bandera roja», pertenece al grupo estatal chino FAW, uno de los grandes fabricantes del país asiático. Su historia es bastante diferente a la de otras marcas chinas que han desembarcado recientemente en Europa.

Desde sus orígenes estuvo vinculada a la fabricación de automóviles oficiales, utilizados por dirigentes chinos y en acontecimientos de Estado. Sus grandes berlinas se convirtieron en un símbolo de prestigio institucional.

Pero también existe otra conexión interesante con el lujo británico. En 2018, Hongqi incorporó a Giles Taylor, antiguo director de Diseño de Rolls-Royce, para desarrollar la identidad de sus futuros vehículos. Aunque eso no significa que todos sus modelos hayan sido diseñados por él, ayuda a entender parte de la ambición de la marca.

En Centímetros Cúbicos ya habíamos hablado de los planes de Hongqi para expandirse por Europa y la posibilidad de fabricar sus coches en España. Ahora su llegada comercial oficial se materializa de la mano del distribuidor Kngloo.

Hongqi H9 | Hongqi

Hongqi H9: una berlina con dimensiones de Clase S por 70.990 euros

El primero de los protagonistas es el Hongqi H9, una berlina de 5,14 metros de longitud y 3,06 metros de distancia entre ejes. Para hacernos una idea, sus dimensiones se aproximan a las de un Mercedes Clase S de batalla corta, aunque su precio se sitúa muy por debajo del de la berlina alemana.

Su interior está pensado tanto para quien conduce como para quien prefiere viajar detrás. Dispone de climatización de cuatro zonas, cancelación activa del ruido y asientos eléctricos con calefacción, ventilación y masaje, funciones que también están disponibles en las plazas traseras.

Entre sus tecnologías encontramos un sistema de proyección de información sobre el parabrisas, cámaras de 360 grados, aparcamiento asistido y control de crucero adaptativo.

La mecánica elegida para España es un motor 2.0 turbo de gasolina con hibridación ligera de 48 voltios, 245 CV y 380 Nm de par máximo. Se combina con un cambio automático de doble embrague y siete velocidades que transmite la potencia al eje trasero.

Su precio es de 70.990 euros, con impuestos y transporte incluidos. Una cifra que lo sitúa en un territorio comercial interesante para quien busque una berlina de representación, aunque su refinamiento, comportamiento y calidad real deberán demostrar estar a la altura de sus aspiraciones.

Hongqi HS3 | Hongqi

Hongqi HS3: aspecto premium con precio de MG

La propuesta más accesible de Hongqi es el HS3, un SUV de 4,66 metros de longitud que cuesta desde 31.990 euros.

Es decir, se mueve en una franja de precios próxima a la de modelos como el MG HS Hybrid+ Luxury, anunciado por 31.090 euros con promociones y financiación. Eso sí, no son tarifas directamente equivalentes: el precio comunicado por Hongqi no depende de esas campañas.

El HS3 utiliza un motor 1.5 turbo de gasolina con 169 CV y 258 Nm, unido a una transmisión automática de siete velocidades y tracción delantera.

De serie anuncia dos pantallas de 12,3 y 12,6 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador bizona, asientos eléctricos calefactados y techo panorámico practicable.

También incorpora cámaras con visión de 540 grados, capaces de representar virtualmente el terreno situado debajo del vehículo para facilitar determinadas maniobras.

Sin embargo, hay una diferencia importante respecto a muchos de sus competidores: el HS3 no utiliza ninguna tecnología de hibridación y, por tanto, le corresponde la etiqueta C de la DGT. Frente a alternativas híbridas con distintivo ECO, es un aspecto que conviene valorar antes de comprarlo.

Hongqi HS3 | Hongqi

El verdadero desafío de Hongqi en España será ganarse la confianza

La marca ha anunciado un plan para desarrollar una red de 55 concesiones en España, aunque eso no significa que todas estén operativas desde su lanzamiento.

Su distribuidor también contempla establecer un almacén de recambios en Tarragona, disponer de piezas habituales en la red y recurrir al envío aéreo de componentes específicos.

Estas medidas son importantes porque el precio y el equipamiento no lo son todo cuando compramos un automóvil. La disponibilidad de talleres, los plazos de reparación, las garantías y el valor de reventa pueden ser determinantes.

Hongqi tiene historia, experiencia fabricando automóviles de lujo y el respaldo de un gran grupo industrial. Ahora tendrá que demostrar que esas cualidades se traducen en una experiencia de propiedad convincente para el comprador español.