El nuevo Audi Q7 ya tiene precio en España: un gran SUV con motor V6 diésel y etiqueta ECO

Audi abre los pedidos de la tercera generación del Q7, su SUV de gran tamaño, con dos versiones diésel de seis cilindros, hasta 299 CV y un precio de partida de 95.630 euros. El modelo renueva su imagen, amplía las posibilidades de configuración del habitáculo y apuesta por la tecnología de iluminación digital y la electrificación ligera para mejorar su respuesta al volante.

El nuevo Audi Q7 llega al mercado español con dos variantes del motor V6 TDI de tres litros. La más potente desarrolla 299 CV y 630 Nm de par, mientras que la versión de acceso entrega 245 CV y 500 Nm. Sus precios son de 98.500 y 95.630 euros, respectivamente, en ambos casos con etiqueta ECO de la DGT gracias a la tecnología MHEV plus.

Audi Q7 | Audi

Esta mecánica incorpora un sistema de hibridación ligera que permite al conjunto eléctrico aportar hasta 24 CV adicionales y 370 Nm de par. A ello se suma un compresor eléctrico, pensado para mejorar la respuesta al acelerador, especialmente al iniciar la marcha. La fórmula busca combinar la capacidad de empuje de un V6 diésel con una entrega de potencia más inmediata.

Otra posibilidad es utilizar combustible HVO, un diésel renovable producido a partir de materias residuales, como el aceite de cocina usado. Según Audi, este carburante puede reducir las emisiones de CO₂ entre un 70% y un 95% frente al diésel convencional, aunque el resultado depende de factores como la materia prima empleada y el proceso de producción.

Más presencia en la carretera y nuevas opciones de iluminación

El diseño mantiene las proporciones musculosas que han caracterizado al Q7, pero refuerza su presencia visual. El frontal gana altura, con los cuatro aros y el capó situados en una posición más elevada, mientras que la línea de hombros ascendente y el pilar trasero más vertical contribuyen a dibujar una silueta más contundente.

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La iluminación es uno de los apartados en los que Audi concentra buena parte de las novedades. Entre las opciones figuran los faros Matrix LED digitales con módulos micro-LED, capaces de proyectar patrones luminosos de alta resolución y adaptar la distribución de la luz a distintas situaciones de conducción.

En la zaga, los pilotos OLED digitales de tercera generación incorporan una firma lumínica activa y funciones de iluminación de comunicación. El conductor podrá elegir entre hasta ocho firmas luminosas digitales para los grupos ópticos delanteros y traseros.

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La oferta estética se articula en torno al acabado Advanced, que sirve como punto de partida, y las líneas opcionales S line y Black line, con una imagen más deportiva. Esta última apuesta también por detalles exteriores específicos, entre ellos la parrilla frontal iluminada. Las llantas disponibles arrancan en 20 pulgadas y pueden alcanzar las 23 pulgadas.

Un habitáculo configurable, también para seis ocupantes

El interior conserva un planteamiento sobrio, con líneas geométricas que conectan el salpicadero con las puertas y una distribución que busca mantener despejado el puesto de conducción. El equipamiento incluye una pantalla para el pasajero de 12,3 pulgadas con modo de privacidad, además de una consola central rediseñada que incorpora espacio de almacenamiento y carga inalámbrica para dos teléfonos móviles.

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De serie, el Q7 ofrece cinco plazas, con tres alternativas de configuración de los asientos: estándar, deportivo y deportivo plus. Como novedad, se pueden elegir dos asientos individuales en la segunda fila que, combinados con los dos de la tercera, permiten configurar el habitáculo para seis ocupantes. Todos los asientos son regulables eléctricamente.

El techo panorámico con transparencia regulable es otro de los elementos destinados a mejorar la experiencia a bordo. Para quienes dan importancia al sonido, Audi propone un sistema Bang & Olufsen premium actualizado con tecnología 4D y 22 altavoces. Respecto al anterior equipo 3D, añade actuadores en los asientos delanteros para que las vibraciones formen parte de la experiencia sonora.

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El equipamiento de asistencia incluye de serie el asistente de conducción adaptativo plus, que ayuda a gestionar la aceleración, la frenada, la velocidad, la distancia respecto al vehículo precedente y el mantenimiento dentro del carril. Se trata de un sistema de apoyo a la conducción, por lo que el conductor debe seguir supervisando la circulación y mantener el control del vehículo.