LO MEJOR DE LA SEMANA: del nuevo Cupra Raval Endurance al Renault 8 Gordini eléctrico y más CC

Cupra Raval Endurance

Cupra ha presentado el nuevo Raval Endurance, una versión que se convierte en la opción más versátil de la gama gracias a la incorporación de la batería de mayor capacidad.

El compacto eléctrico de la firma española desarrolla 210 CV y puede recorrer hasta 446 kilómetros con una sola carga. Con algo más de cuatro metros de longitud, mantiene el diseño deportivo y llamativo que caracteriza al modelo, acompañado de un interior moderno y cargado de tecnología.

Más adelante llegará también una variante más asequible, equipada con 135 CV y una autonomía superior a los 300 kilómetros.

Renault 8 Gordini

Renault continúa reinterpretando algunos de sus modelos más emblemáticos y, en esta ocasión, lo hace con el Renault 8 Gordini.

La firma francesa ha presentado un prototipo que recupera la esencia del mítico modelo de 1964, transformándolo en un deportivo coupé 100% eléctrico.

Cuenta con propulsión trasera y 270 CV, además de una imagen muy marcada por elementos como las llantas de 19 pulgadas en el eje delantero y de 20 pulgadas en el trasero, unos pasos de rueda cuadrados, una zaga musculosa y unos faros inspirados en el modelo original.

Este prototipo estará presente en el stand de Renault durante el Salón del Automóvil de París.

Renault Rafale Hypnotic

La firma francesa también ha presentado el Renault Rafale Hypnotic, una serie especial del SUV coupé limitada y numerada a 1.500 unidades.

Tomando como base la versión E-Tech 4x4 de 300 CV, esta edición se distingue por la presencia del color negro en diferentes elementos, como las llantas diamantadas de 21 pulgadas, el alerón trasero o la parrilla frontal.

A España llegarán únicamente 200 unidades.

Fiat Grande Panda

El Fiat Grande Panda amplía su gama con un nuevo motor de gasolina turbo de 100 CV, que se suma a las versiones eléctricas e híbridas ligeras ya disponibles.

Se trata de una nueva opción de acceso, con un consumo de 5,6 litros cada 100 kilómetros, que refuerza la estrategia multienergía de la firma italiana en el segmento B.

Esta mecánica está asociada a una caja de cambios manual de seis velocidades.

Great Wall Motor Ora 5

La marca china Great Wall Motor inicia su actividad en España con la previsión de lanzar hasta siete modelos en los próximos meses.

El primero de ellos es el Ora 5, un hatchback disponible con motorizaciones de gasolina, híbrida autorrecargable y 100% eléctrica.

La versión eléctrica desarrolla 204 CV y ofrece una autonomía de hasta 435 kilómetros.

Tragedia en el Rallye Villa de Llanes

El pasado fin de semana se disputó la 49ª edición del Rallye Villa de Llanes, prueba puntuable para el Super Campeonato de España de Rallyes.

La competición tuvo que ser suspendida durante la disputa del noveno tramo cronometrado debido al trágico accidente en el que falleció la copiloto asturiana Soraya Barreiro.

Desde Centímetros Cúbicos trasladamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y equipo.

Hasta el momento de la interrupción, Efrén Llarena y Sara Fernández, con un Toyota GR Yaris Rally2, ocupaban la primera posición. Iván Ares y Borja Rozada, también con un Toyota GR Yaris Rally2, marchaban segundos, mientras que José Antonio Suárez y Alberto Iglesias, a bordo de un Skoda Fabia RS Rally2, completaban el podio y se proclamaban campeones del S-CER 2026.

La próxima cita del campeonato será el Rallye RACC Cataluña Costa Dorada, previsto para los días 16 y 17 de octubre.