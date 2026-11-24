Según la última edición del Foro de Movilidad de Alphabet, el 62% de los españoles estaría dispuesto a pagar más por un vehículo eléctrico que por uno de combustión de características similares, una subida de hasta 14 puntos respecto al año 2025. según la última edición del Foro de Movilidad de Alphabet.

El 44% aceptaría pagar entre 1.000 y 5.000 euros más, mientras que en torno a un 7% asumiría un sobrecoste superior a 5.000euros.

Esta creciente disposición a pagar más se produce en paralelo a una mayor familiaridad y confianza en el vehículo eléctrico: dos factores que también evolucionan positivamente en esta edición del estudio.

La intención de compra con respecto al vehículo eléctrico también aumenta. El 35% de los conductores se ha planteado adquirir un vehículo 100% eléctrico, frente al 29% registrado el año anterior. Entre los jóvenes de 18 a 30 años, el porcentaje asciende hasta el 42%.

El 15% de los españoles utiliza habitualmente o ha utilizado en alguna ocasión un vehículo eléctrico. A este grupo se suma otro 47% que todavía no lo ha utilizado, pero indica que le gustaría hacerlo.

Esta evolución se refleja también cuando se pregunta a los conductores qué vehículo elegirían si tuvieran que adquirir uno en la actualidad. El híbrido es la opción más elegida, con un 40% de las respuestas, seguido de la gasolina (19%), el híbrido enchufable (15%) y el vehículo 100% eléctrico (12%).

El diésel representa el 11% de las preferencias. De manera colectiva, los híbridos, híbridos enchufables y eléctricos concentran el 67% de las preferencias de los conductores.

Una confianza mayor en el coche eléctrico

La confianza la seguridad es en uno de los elementos que tradicionalmente ha condicionado la percepción del vehículo eléctrico. El 60% de los españoles considera seguros los sistemas de baterías y los procesos de recarga, ocho puntos más que hace un año. Entre los jóvenes de 18 a 30 años, esta percepción alcanza el 72%.

Esta evolución se extiende además a la valoración del vehículo eléctrico como solución para los desplazamientos urbanos. El 42% de los españoles considera que es la solución ideal para la movilidad en las ciudades, frente al 36% registrado en 2025. Entre los jóvenes de 18 a 30 años, el porcentaje llega al 46%.

A medida que aumenta la confianza, también evoluciona el peso relativo de las barreras asociadas a su adopción. En la edición de 2026, entre las personas que todavía no se plantean adquirir uno, la autonomía, la infraestructura de recarga y el precio presentan un peso muy similar y concentran cerca de una cuarta parte de las respuestas cada uno.

En comparación con los años anteriores, el precio ha ido perdiendo protagonismo como principal obstáculo hasta situarse en el tercer lugar, lo que demuestra que la brecha económica entre los vehículos eléctricos y los de combustión es cada vez menor y que cada vez se percibe mayor valor en el uso habitual de un eléctrico.

La falta de infraestructura de recarga gana importancia con los años, pese a que ha mejorado la percepción sobre las posibilidades de recarga disponibles. El 85% de los españoles identifica al menos una alternativa asu alcance para cargar un vehículo eléctrico o híbrido enchufable, cinco puntos más que en 2025.