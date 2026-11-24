Cuando compras un coche nuevo, el fabricante gana dinero con su venta. Después llegan las revisiones, las reparaciones y los recambios. Pero ¿qué ocurre cuando ese vehículo envejece tanto que su propietario decide deshacerse de él? Hasta ahora, buena parte de su valor terminaba en manos de empresas especializadas en desmontarlo. Audi quiere cambiar esa situación y ha encontrado una nueva oportunidad de negocio precisamente en los coches que han llegado al final de su vida útil.

La marca alemana ha anunciado la creación de Audi Circular Solutions, una nueva empresa que comenzará a operar a principios de 2027. Su objetivo es recuperar componentes de vehículos usados, comercializarlos como recambios originales y aprovechar los materiales que todavía puedan resultar útiles para fabricar nuevos automóviles.

Audi Circular Solutions | Audi

Tu próximo recambio original de Audi podría venir de otro coche

La idea tiene una consecuencia especialmente interesante para los conductores. Imagina que tienes un Audi con bastantes años y necesitas sustituir una pieza cuya reparación resulta demasiado cara. En lugar de recurrir necesariamente a un componente completamente nuevo, podrías encontrar una alternativa original recuperada de otro vehículo.

La diferencia es que, en este caso, sería la propia marca quien organizaría su comercialización. Audi pretende establecer un canal centralizado de venta de recambios usados, dirigido tanto a clientes particulares como a profesionales.

El proyecto comenzará aprovechando vehículos que ya pertenecen al fabricante, como los utilizados por sus propios departamentos. Posteriormente, la compañía incorporará la compra de automóviles usados para desmontarlos mediante una red de colaboradores especializados.

Y no necesariamente se limitará a vehículos de los cuatro aros. Audi contempla ampliar posteriormente el negocio a componentes procedentes de otras marcas, aunque todavía no ha concretado cuáles.

Audi ya vende recambios reconstruidos un 20 % más baratos

Lo curioso es que Audi lleva décadas aprovechando componentes que ya han tenido una primera vida. La compañía dispone de un programa de recambios reconstruidos industrialmente, conocido como Audi Genuine Exchange Parts, que permite sustituir determinadas piezas averiadas por otras que han sido reacondicionadas y sometidas a controles de calidad.

Según los datos del propio fabricante, estos componentes reconstruidos cuestan de media un 20 % menos que sus equivalentes nuevos y cuentan con una garantía de 24 meses. Entre ellos existen elementos mecánicos, electrónicos e incluso motores eléctricos.

Audi Circular Solutions | Audi

De hecho, Audi explica que reconstruir uno de estos motores puede requerir apenas 2,47 kilogramos de material nuevo, frente a los aproximadamente 81 kilogramos necesarios para fabricar uno completo. La carcasa, el rotor y otros elementos pueden seguir utilizándose.

Conviene aclarar que los recambios reconstruidos no son exactamente lo mismo que las piezas usadas que comercializará la nueva empresa. Estas últimas serán componentes funcionales que podrán reutilizarse sin pasar necesariamente por un proceso de reconstrucción. Por ahora, Audi no ha anunciado sus precios ni las condiciones concretas de venta.

El verdadero negocio está en aprovechar el coche hasta el último día

La venta de componentes es solamente una parte del proyecto. Audi también quiere recuperar materias primas que puedan reincorporarse a su cadena de fabricación, especialmente plásticos reciclados. De esta manera, pretende reducir su dependencia de determinados mercados de materias primas y anticiparse a las nuevas exigencias medioambientales.

Para un fabricante de automóviles, esto supone ampliar el negocio mucho más allá de vender vehículos nuevos. Un coche que ya no puede circular todavía contiene piezas aprovechables y materiales valiosos. Recuperarlos permite generar nuevos ingresos y reducir el consumo de recursos.

Para los propietarios, el atractivo podría estar en disponer de más alternativas para mantener sus vehículos en circulación sin asumir siempre el coste de un recambio nuevo. Sin embargo, todavía habrá que comprobar qué componentes ofrece Audi, en qué mercados estarán disponibles y cuánto costarán realmente.

La compañía ha confirmado que el proyecto comenzará a funcionar a principios de 2027, aunque anunciará más adelante los canales de venta. Lo que parece evidente es que Audi no quiere despedirse de sus coches cuando dejan de circular. Ahora también quiere participar en el negocio de darles una segunda vida.