Hay nombres que, para los aficionados al automóvil, son casi sagrados. GTI es uno de ellos. Durante medio siglo, Volkswagen ha construido alrededor de estas tres letras una filosofía de deportivos compactos, relativamente accesibles y capaces de convertir cualquier carretera de curvas en una auténtica diversión. Pero los tiempos cambian y, después de atreverse a ponerle la insignia GTI a un eléctrico, la marca alemana ha decidido ir todavía más lejos.

El resultado se llama Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport Concept y probablemente sea uno de los coches más controvertidos que podrían imaginar los defensores del GTI tradicional. No tiene motor de gasolina, ni escape, ni el sonido característico de sus antepasados. A cambio, ofrece nada menos que 367 CV, un chasis preparado para el circuito y unas prestaciones que habrían parecido impensables en un Polo hace no tantos años.

Volkswagen ID Polo GTI Clubsport | Volkswagen

Un Polo eléctrico que supera los 360 CV y quiere conquistar los circuitos

Volkswagen ya había dado un paso importante con el ID. Polo GTI, la versión deportiva de su nuevo utilitario eléctrico, equipada con 226 CV. Sin embargo, los ingenieros alemanes parecen haber considerado que aquello era solamente el principio.

El Clubsport eleva la potencia hasta los 367 CV, es decir, 141 CV adicionales. Una cifra especialmente llamativa si tenemos en cuenta que toda esa potencia llega exclusivamente a las ruedas delanteras, una solución que mantiene la filosofía de los GTI tradicionales, aunque plantea importantes desafíos cuando hablamos de semejante nivel de prestaciones.

Para controlar esa fuerza, Volkswagen ha instalado un bloqueo electrónico del diferencial delantero VAQ, acompañado de una suspensión adaptativa DCC específicamente calibrada para circuito. También incorpora frenos cerámicos y una puesta a punto considerablemente más radical que la del modelo convencional.

El resultado es un pequeño eléctrico capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 4,7 segundos y alcanzar los 240 km/h. Todo ello con una batería de 52 kWh preparada para suministrar picos de potencia de hasta 290 kW.

Volkswagen ID Polo GTI Clubsport | Volkswagen

El secreto está en un motor pensado para coches mucho más grandes

Una de las curiosidades más interesantes del proyecto está precisamente en su mecánica. En lugar de desarrollar un motor completamente nuevo, Volkswagen ha recurrido al conocido APP550, una unidad eléctrica concebida originalmente para impulsar el eje trasero de vehículos de mayor tamaño, como el ID.7.

Los ingenieros han conseguido adaptar este propulsor al eje delantero del pequeño Polo, una operación que ha obligado a replantear su integración mecánica y electrónica. El resultado permite disponer de un motor con 550 Nm de par, una cifra extraordinaria para un utilitario de estas características.

Pero no todo consiste en aumentar la potencia. El Clubsport también modifica su geometría de suspensión, ensancha las vías y reduce la altura de la carrocería en 15 milímetros respecto al GTI convencional. Volkswagen quiere demostrar que un eléctrico también puede ser un deportivo concebido para disfrutar de las curvas, y no solamente una máquina de acelerar en línea recta.

Volkswagen ID Polo GTI Clubsport | Volkswagen

Dos puertas, dos asientos y ninguna intención de ser práctico

Visualmente, el ID. Polo GTI Clubsport tampoco pretende pasar desapercibido. La carrocería abandona las cuatro puertas del modelo convencional para adoptar una configuración de dos, con unas aletas ensanchadas 50 milímetros por cada lado, un enorme splitter delantero y un alerón trasero de fibra de carbono.

El habitáculo lleva esa filosofía todavía más lejos. Volkswagen ha eliminado los asientos posteriores y el sistema de infoentretenimiento, instalando en su lugar una barra antivuelco y dos asientos de competición Recaro con arneses de cinco puntos. Incluso el maletero se ha vaciado para reforzar su planteamiento de circuito.

Y aquí aparece la gran paradoja. Durante décadas, los GTI destacaron precisamente por combinar prestaciones deportivas y utilidad cotidiana. Este Clubsport, en cambio, sacrifica buena parte de esa versatilidad para perseguir el máximo rendimiento.

Volkswagen ID Polo GTI Clubsport | Volkswagen

Volkswagen lo ha presentado para celebrar el 50 aniversario del GTI y lo mostrará al público en el Essen Motor Show, entre el 27 de noviembre y el 6 de diciembre de 2026. Eso sí, conviene recordar que todavía es un prototipo y que su fabricación en serie no está confirmada.

Lo verdaderamente interesante es el mensaje que deja su presentación. Volkswagen no parece dispuesta a abandonar las siglas GTI cuando desaparezcan los motores de combustión de sus deportivos. La pregunta es si los aficionados aceptarán que el futuro de una de las familias más emblemáticas del automóvil pueda ser completamente eléctrico. Porque potencia y velocidad no le faltan, pero el carácter de un GTI siempre ha sido algo más difícil de medir.