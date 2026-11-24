Hubo un tiempo en el que las berlinas dominaban las carreteras europeas. El Volkswagen Passat, el Ford Mondeo o el Opel Insignia eran habituales en cualquier aparcamiento. Pero llegaron los SUV y prácticamente acabaron con ellos. Sin embargo, Hyundai parece empeñada en demostrar que no hace falta fabricar otro todocamino para ofrecer un coche familiar, espacioso y tecnológico. Su última propuesta es el nuevo Elantra, una berlina que tiene argumentos para despertar la nostalgia de quienes todavía prefieren viajar cerca del asfalto.

La marca surcoreana acaba de presentar la octava generación de uno de sus modelos más populares a nivel mundial. Y lo interesante no es solamente su aspecto futurista, sino que con casi 4,80 metros de longitud y una motorización híbrida de 157 CV, podría convertirse en una alternativa muy particular a los SUV que actualmente dominan nuestro mercado.

Hyundai Elantra | Hyundai

El Hyundai Elantra ya tiene tamaño de berlina grande

El nuevo Hyundai Elantra mide 4,795 metros de longitud, 1,855 metros de anchura y cuenta con una distancia entre ejes de 2,75 metros. Son cifras que lo acercan a berlinas de categorías superiores y que permiten ofrecer un habitáculo especialmente espacioso, incluso para los pasajeros de las plazas traseras.

Por ponerlo en perspectiva, el Volkswagen Passat continúa siendo una de las grandes referencias entre los coches familiares, aunque actualmente solo se comercializa con carrocería Variant y supera los 4,90 metros. El Hyundai es algo más corto y tiene un planteamiento diferente, pero comparte esa filosofía de priorizar el confort y el espacio interior.

Su maletero ofrece 479 litros de capacidad en las versiones de gasolina y 467 litros en el híbrido. Tampoco parece que vaya a pasar desapercibido estéticamente. Hyundai ha utilizado su lenguaje de diseño Art of Steel, con superficies angulosas, pasos de rueda muy marcados y una firma luminosa delantera que le proporciona una imagen casi de prototipo.

Un híbrido de 157 CV que no necesita enchufarse

En el apartado mecánico encontramos dos posibilidades para los mercados internacionales. La primera es un motor de gasolina de 2,0 litros con 149 CV. La segunda, posiblemente la más interesante para Europa, es una versión híbrida que combina un motor de gasolina de 1,6 litros con un sistema eléctrico para desarrollar 157 CV de potencia conjunta.

Hyundai Elantra | Hyundai

Este último utiliza una transmisión automática de doble embrague y seis velocidades. Además, incorpora una gestión predictiva de la energía, capaz de anticiparse a determinadas condiciones de circulación para mejorar la eficiencia, junto con un sistema evolucionado de frenada regenerativa.

La principal ventaja es que se trata de un híbrido autorrecargable que no necesita conectarse a un enchufe. De llegar a España con esta configuración y cumplir los requisitos de homologación, podría obtener la etiqueta ECO de la DGT. Una combinación especialmente atractiva para conductores que recorren muchos kilómetros, profesionales del taxi o familias que no necesitan un SUV.

Un interior tecnológico que no renuncia a los botones

Hyundai también ha aprovechado el cambio generacional para transformar el habitáculo. El protagonista es Pleos Connect, su nuevo sistema multimedia basado en Android Automotive, que dispone de una pantalla central de 12,9 pulgadas. Determinadas versiones podrán montar una de 14,6 pulgadas, dependiendo del mercado.

Entre las novedades aparece Gleo AI, un asistente de inteligencia artificial que permite controlar distintas funciones mediante conversaciones naturales. También puede incorporar llave digital, actualizaciones inalámbricas, dos cargadores inalámbricos para móviles y puertos USB-C de hasta 100 W.

Eso sí, Hyundai ha tomado una decisión que agradecerán muchos conductores: mantener botones físicos para las funciones esenciales, evitando que absolutamente todo dependa de la pantalla central.

Hyundai Elantra | Hyundai

¿Volverá el Hyundai Elantra a España en 2027?

El nuevo Elantra comenzó su comercialización en Corea del Sur en agosto de 2026 bajo la denominación Avante. Su lanzamiento internacional está previsto para principios de 2027, aunque Hyundai todavía no ha confirmado oficialmente su llegada a los concesionarios españoles ni sus posibles precios.

Precisamente ahí reside su mayor incógnita. En un mercado donde las berlinas tradicionales han perdido buena parte de su protagonismo, una alternativa híbrida, espaciosa y tecnológicamente avanzada podría tener sentido. Hyundai ya tiene numerosos SUV en su catálogo. Quizá lo verdaderamente interesante sería recuperar un tipo de coche que muchos fabricantes europeos han decidido abandonar.