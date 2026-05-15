Este domingo, en CC: conocemos al Volkswagen ID. Polo, tomamos contacto con el Cupra Raval, conducimos el nuevo Kia Seltos y probamos a fondo el Alpine A390 GT

Este domingo, 17 de mayo (Antena 3 - 09:45h), vuelve Centímetros Cúbicos con un programa más que interesante y magníficas pruebas.

Hemos probado la versión GT del nuevo Alpine A390, la más equilibrada entre prestaciones y eficiencia del deportivo eléctrico del grupo Renault. Desarrolla 400 CV de potencia con la posibilidad de recorrer hasta 555 km con una sola carga.

También hablaremos de la idea de Volkswagen de aprovechar la consolidación del Polo como uno de los modelos más exitosos de su clase, para reconvertirlo en uno de los más demandados en la electrificación actual.

Sí, el Polo ahora es 100% eléctrico. Pero es el mismo Polo de siempre, el que durante esos más de 50 años ha llamado la atención por su tamaño, diseño, versatilidad y mucha tecnología para su segmento. Ahora se llama ID. Polo y viajaremos a Hamburgo para conocerlo.

También conoceremos a fondo el Cupra Raval, que tiene un diseño que atrae miradas, un estilo que ha nacido en España y que se fabrica por completo Martorell.

Es un Cupra íntegro y muestra una figura dominada por su nariz tipo “morro de tiburón”, junto con unas líneas afiladas que le dan una apariencia atlética.

Tomaremos contacto con el Seltos, un SUV compacto con el título de segundo modelo más vendido de Kia en el mundo, quiere alcanzar ese éxito también en Europa.

Con 4,43 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,60 de largo, se posiciona entre el Kia Stonic, el SUV más pequeño y urbanita de la marca, y el Sportage, el más grande y familiar.

No faltarán a la cita las últimas novedades en formato breve y la competición.

Vuelve a ver los programas completos de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.