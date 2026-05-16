Así es la edición especial 85 aniversario del nuevo uno de los todoterrenos más legendarios de la historia

En 1941, en Estados Unidos, nació una marca de automóviles para desarrollar vehículos que suministraría a sus soldados inmersos en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Era Jeep, que después del conflicto modificaría el rumbo hacia la producción de todoterrenos para todos los públicos. En 2026, celebran su 85 aniversario con una edición especial del nuevo Avenger, y se acaban de abrir los pedidos.

Esta versión limitada se puede comprar desde 26.000 euros e incluye varios detalles estéticos como el logo del 85 aniversario en los laterales del vehículo. Los parachoques también se han cambiado para reforzarlos y darles una estética diferente a la del Avenger de base. Esta edición especial está disponible para cualquiera de las motorizaciones modernas y sostenibles.

Jeep Avenger 4xe 85 Aniversario | Jeep

MHEV o eléctrico

Es decir, la microhíbrida de 110 CV, la microhíbrida 4XE de 145 CV o la puramente eléctrica. La primera de ellas une un propulsor eléctrico a uno de gasolina de llamado Turbo 100, con tres cilindros en línea y 1.2 litros. Acelera de 0 a 100 en 10,4 segundos, alcanza una velocidad máxima de 184 km/h y ofrece un consumo combinado en torno a los 5 litros cada 100 kilómetros.

El sistema híbrido de la versión 4XE (de tracción integral) entrega mayor potencia, afectando a una mejora de las prestaciones, acelerando en 9,5 segundos, alcanzado hasta los 194 km/h y, eso sí, aumentando ligeramente su consumo de combustible. El Avenger con motorización eléctrica suma 156 CV de potencia para una aceleración en 9 segundos y una velocidad máxima de 150 km/h. La batería permite una autonomía de 400 kilómetros.

Jeep Avenger 4xe 85 Aniversario | Jeep

Entregas en septiembre

En cuanto al equipamiento, esta edición especial repite el de la versión de acabados Altitude (o Upland de la motorización microhíbrida 4XE). Lo que distingue a esta versión del resto, a nivel estético, es la parrilla iluminada de siete ranuras y las llantas de 18 pulgadas con inserciones en color dorado. En el interior, encontramos iluminación ambiental multicolor, tapicería con estampado de tartán o asientos de tela/vinilo que incluyen el logotipo del 85 aniversario.

Los pedidos de esta edición especial del nuevo Jeep Avenger acaban de abrirse. Sin embargo, no será hasta septiembre que se realizarán las primeras entregas. Para los amantes de los todoterrenos, es una gran oportunidad para homenajear a una de las marcas que más ha hecho por este segmento de automóviles, y contar con un coche codiciado por coleccionistas.