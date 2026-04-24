Así luce la pantalla del nuevo Mercedes Benz Clase C, aunque dependerá de la versión que elijas

El enfoque de Mercedes Benz es claro puertas para adentro en la nueva generación de su flota, inclusive los eléctricos. Pantallas, pantallas y más pantallas. Es el lenguaje tecnológico, funcional y visual que nos da la bienvenida cuando nos sentamos adelante, en el asiento del conductor... así también como en el de acompañante.

El mérito lo presume el sistema MBUX, con el cual los usuarios acceden a un desempeño intuitivo de las asistencias, pero no menos importante es la variedad de visualizaciones que desplega el salpicadero. Diversidad que no solo encontramos en la cabina de SUVs como el GLC, sino también en modelos de nivel algo más inferior como la berlina compacta CLA.

Mercedes Clase C 2027 | Mercedes Benz

La novedad se sienta con el copiloto: una tercera pantalla que está, pero no está. Es tiempo de pantallas ondemand, una senda que transitará el Mercedes Benz Clase C 2027 todo eléctrico, que, por cierto, adoptará del mencionado SUV de tamaño mediano –en su faceta EV– no solo la configuración de pantallas, sino también la plataforma.

El nuevo Mercedes Benz Clase C y una pantalla única que dará que hablar

Como pasajero delantero no siempre verás en el Clase C eléctrico lo mismo de tu lado y, por lo general –al menos, de base–, tendrás frente a tus ojos un panel de presentación con fines decorativos. Es, de hecho, la forma en que se ve cuando un conductor viaja en soledad: en ese caso, sobre el panel se proyectan fondos de pantalla a modo de espera. El rol pasará de estético a funcional cuando se agregue un coste adicional y se obtenga la MBUX Superscreen.

Mercedes Clase C 2027 | Mercedes Benz

Será entonces cuando el sedán incorpore a su sistema de interfaces la táctil de 14 pulgadas –mismo tamaño que la central multimedia– con contenido de infoentretenimiento para el acompañante. Ahora bien, todo el frente está diseñado de manera tal que el usuario pueda optar por algo más grande. Hoy, los fabricantes experimentan mediante concept cars con tableros digitales futuristas que recorren de lado a lado el salpicadero.

Lo que Mercedes Benz denomina MBUX Hyperscreen es lo más cercano a ello en términos de producción en serie: una pantalla única de 39,1 pulgadas en la que no existen límites entre los instrumentos, las proyecciones del centro y las destinadas al copiloto.

Mercedes Benz Clase C | Mercedes Benz

¿Cuándo comienzan las ventas?

Para los de Stuttgart, dada la aparición del BMW Serie 3 eléctrico, un lanzamiento necesario el del Mercedes Benz Clase C EV, que además promete desde la propulsión por su nivel estándar de autonomía, que en los papeles anuncia 800 km en la versión de un solo motor. Habiéndose presentado de manera oficial, ahora resta el comienzo de sus ventas, pautado para el segundo semestre del 2026.